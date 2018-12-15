德州聯邦法官判決歐記健保違憲

2018年12月15日 20:53 中時 鍾玉玨

美國德州聯邦法官今天裁定，俗稱「歐記健保」（Obamacare）的「平價醫療法」（Affordable Care Act）違憲，這項裁定很可能會被上訴到最高法院。

BBC報導，德州沃斯堡（Fort Worth）聯邦法官歐康納（Reed O'Connor）同意20個州提出歐記健保違憲的說法，認定去年聯邦稅改法廢除歐記健保的強制納保罰則，已讓歐記健保失去效力。外界認為，此案很有可能會被繼續上訴到最高法院。

美國聯邦醫療服務中心（CMS）數據指出，2018年全國約有1180萬人加入歐記健保計畫。

共和黨人向來反對2010年通過的平價醫療法，這是前總統歐巴馬（Barack Obama）任內的代表性內政成就，現任總統川普曾多次嘗試廢除，至今仍未成功。

川普隨即推文：「哇，不出所料。歐記健保剛被德州德高望重的法官裁定違憲。送給美國的大好消息。」

白宮也讚揚這項判決，但指出本案會被上訴到最高法院，所以目前平價醫療法仍會維持現狀。

彭博則報導，部分法律專家批評歐康納法官的論證，預測這項裁定很快就會被推翻。

眾院民主黨領袖裴洛西則表態反對此一荒謬裁決，稱未來將迅速介入上訴程序，阻止共和黨廢除歐記健保。

(中時 )