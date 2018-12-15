德州聯邦法官判決歐記健保違憲

友善列印
中時

美國德州聯邦法官今天裁定，俗稱「歐記健保」（Obamacare）的「平價醫療法」（Affordable Care Act）違憲，這項裁定很可能會被上訴到最高法院。

BBC報導，德州沃斯堡（Fort Worth）聯邦法官歐康納（Reed O'Connor）同意20個州提出歐記健保違憲的說法，認定去年聯邦稅改法廢除歐記健保的強制納保罰則，已讓歐記健保失去效力。外界認為，此案很有可能會被繼續上訴到最高法院。

美國聯邦醫療服務中心（CMS）數據指出，2018年全國約有1180萬人加入歐記健保計畫。

共和黨人向來反對2010年通過的平價醫療法，這是前總統歐巴馬（Barack Obama）任內的代表性內政成就，現任總統川普曾多次嘗試廢除，至今仍未成功。

川普隨即推文：「哇，不出所料。歐記健保剛被德州德高望重的法官裁定違憲。送給美國的大好消息。」

白宮也讚揚這項判決，但指出本案會被上訴到最高法院，所以目前平價醫療法仍會維持現狀。

彭博則報導，部分法律專家批評歐康納法官的論證，預測這項裁定很快就會被推翻。

眾院民主黨領袖裴洛西則表態反對此一荒謬裁決，稱未來將迅速介入上訴程序，阻止共和黨廢除歐記健保。

(中時 )

法國黃背心示威再起 警方拘捕21… 美加兩國確認 將依法辦理引渡孟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。