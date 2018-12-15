KKTV推經典日劇 重溫玉木宏、小栗旬、瑛太3帥經典代表作

演員玉木宏今年已升格為人夫。（KKTV提供）

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瑛太主演的《離婚萬歲》今年被翻拍成韓劇，台詞經典引發網友共鳴。（KKTV提供）
小栗旬被獲選為日本女性最想擁抱的30歲男明星之一。（KKTV提供）

OTT平台KKTV在聖誕節前夕上架日劇迷心中經典神劇《交響情人夢》、《多金社長小資女》與《離婚萬歲》，引起廣大劇迷熱烈討論，其中《離婚萬歲》今年韓國才剛播畢，由車太賢與裴斗娜主演，該劇台詞更造成網友熱議，成為金句。

日劇《交響情人夢》、《多金社長小資女》、《離婚萬歲》等片被日劇迷奉為此生必須看過一次以上的經典劇之一，其中玉木宏在娶了小6歲女演員木南晴下後，正式晉升為人夫的行列，而昔日螢幕情侶上野樹里今年則是升格為人妻後，睽違2年推出新作《Good Doctor善良醫生》播出收視高居冠軍，網友翻出多年前上野樹里接受玉木宏主持的電台節目訪問影像，談起兩人願意再合體演出掀起另一股千秋王子宇野田妹的炫風嗎？上野樹里答，如果有機會希望兩人在多年後可以用各自當時的狀態再一起主演有關戀愛的電視劇，打趣說，可以演一個弱氣男與抖S（喜歡捉弄人）題材的故事。

此外，日劇《交響情人夢》、《多金社長小資女》、《離婚萬歲》等3劇男主角玉木宏、小栗旬、瑛太當年更是憑藉著此劇爆紅成為一線男星，當KKTV推出經典日劇片單後，甚至有女性網友害羞說，要等老公不在家時，帶小孩在KKTV收看。

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