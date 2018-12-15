SBL》「柯P」飆生涯新高得分 金酒6連勝獨占首位

2018年12月15日 20:39 中時電子報 黃及人

金酒執行教練吳俊雄賽後走進記者室內第1句話就是，「柯P來了！我們的柯市長終於回來了！」千萬別誤會是在說台北市長柯文哲，吳俊雄口中的柯P，是金酒主力後衛柯旻豪，16日單場投14中9，更貢獻生涯新高22分！

靠著柯旻豪火力，以及貝斯22分、13籃板、5助攻、3抄截與3火鍋，金酒終場88比69痛宰近況欠佳的富邦勇士，輕鬆笑納6連勝，目前9勝2敗，續居聯盟龍頭，現場獲頒上周最佳球員的夏普，也摘15分、12籃板及4助攻。

「球季前面表現不太好的柯旻豪，今晚爆發出來了，也終於『加入』球隊了，」吳俊雄表示，「我們本來就很清楚他的能力，接連兩天面對苦戰，昨天還打到2度延長，我們不少主力呈現疲累現象，多虧『柯市長』及時跳了出來。」

金酒洋將夏普在中場時間獲頒上周最佳球員獎項。(中華籃協提供)

聽到吳俊雄這樣稱呼自己，柯旻豪連忙說自己綽號不是「柯P」或「柯市長」，而是「小柯」，「感謝教練與隊友給我超級多的信心，拚命叫我一有空檔就出手，今晚能拿生涯新高得分，我想自己還需繼續努力，尤其三分球還要再練。」

「來到金酒後，我一直都在抓隊友與洋將的習性，感覺狀況越調越好，」今年夏天告別裕隆轉投金酒懷抱的柯旻豪表示，「一切都靠隊友給我信心。」一旁的吳俊雄連忙起鬨，強調柯旻豪應該嗆聲說自己生涯新高得分還能更高才對。

今天算是屬於「一三七」體系畢業球員的好日子，不只是柯旻豪，跟他「同梯」選秀進入SBL的施顏宗、吳怡斌等人都有不錯表現，就連效力寶島夢想家的「名堂哥」吳松蔚，也交出單場4顆三分球表現，可惜夢想家中止開季6連勝。

(中時電子報)