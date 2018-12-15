韓總不捨「郭家肉粽」邁邁抱抱 韓冰暫不去原因曝光

2018年12月15日 21:13 中時電子報 黃麗蓉 ／綜合報導 ／綜合報導

陳其邁（右）給「郭家肉粽」老闆「愛的抱抱」。（翻攝陳其邁臉書影片）

韓粉為慶祝韓國瑜當選，來到60年老店「郭家肉粽」訂了200顆肉粽要發送，老闆說「生意歸生意，我是挺其邁的。」韓粉氣撲撲地到粉專狂刷1顆星負評。選高市長失利的陳其邁和準高市新聞局長王淺秋前往用餐關心，至於原本說今晚要來的韓冰，則因怕妨礙店家做生意，所以暫時不會去。

陳其邁今天中午來到「郭家肉粽」吃肉粽關心，還在牆上簽名，讓老闆感動到流淚，陳其邁還給老闆「愛的抱抱」，陳其邁：「抱一下，抱一下，來！」排隊民眾看到後也來討抱，女邁粉：「我也要抱一下！」

陳其邁說：「選舉已經結束了！其實我是郭粉，所以不管是邁粉韓粉，大家只要他東西好吃，怎麼會去分藍綠呢？」「吃肉粽好吃就去吃，不要分藍綠，我也常去吃很多美食，總不可能先問店家支持韓國瑜，還是支持陳其邁？」大家一起來吃，來讓高雄店家生意更好。「郭家肉粽」老闆也說：「其實我們做生意的，哪有可能再分藍綠，有生意做就好了啊！說句不好聽的，白痴也知道。」

準高市新聞局長王淺秋中午也到肉粽店用餐，她強調，對高雄的小吃店家被攻擊，韓國瑜覺得不捨，他希望粉絲們記得「愛與包容」。韓國瑜和大女兒韓冰也會找時間來品嘗「郭家肉粽」。

韓冰原本今晚要來「郭家肉粽」，不過她稍早已通知媒體，怕妨礙店家做生意暫時不會去，會再找時間私下前往。

(中時電子報)