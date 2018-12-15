韓總不捨「郭家肉粽」邁邁抱抱 韓冰暫不去原因曝光

韓國瑜和大女兒韓冰。（資料照片/趙雙傑攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
陳其邁（右）給「郭家肉粽」老闆「愛的抱抱」。（翻攝陳其邁臉書影片）

韓粉為慶祝韓國瑜當選，來到60年老店「郭家肉粽」訂了200顆肉粽要發送，老闆說「生意歸生意，我是挺其邁的。」韓粉氣撲撲地到粉專狂刷1顆星負評。選高市長失利的陳其邁和準高市新聞局長王淺秋前往用餐關心，至於原本說今晚要來的韓冰，則因怕妨礙店家做生意，所以暫時不會去。

陳其邁今天中午來到「郭家肉粽」吃肉粽關心，還在牆上簽名，讓老闆感動到流淚，陳其邁還給老闆「愛的抱抱」，陳其邁：「抱一下，抱一下，來！」排隊民眾看到後也來討抱，女邁粉：「我也要抱一下！」

陳其邁說：「選舉已經結束了！其實我是郭粉，所以不管是邁粉韓粉，大家只要他東西好吃，怎麼會去分藍綠呢？」「吃肉粽好吃就去吃，不要分藍綠，我也常去吃很多美食，總不可能先問店家支持韓國瑜，還是支持陳其邁？」大家一起來吃，來讓高雄店家生意更好。「郭家肉粽」老闆也說：「其實我們做生意的，哪有可能再分藍綠，有生意做就好了啊！說句不好聽的，白痴也知道。」

準高市新聞局長王淺秋中午也到肉粽店用餐，她強調，對高雄的小吃店家被攻擊，韓國瑜覺得不捨，他希望粉絲們記得「愛與包容」。韓國瑜和大女兒韓冰也會找時間來品嘗「郭家肉粽」。

韓冰原本今晚要來「郭家肉粽」，不過她稍早已通知媒體，怕妨礙店家做生意暫時不會去，會再找時間私下前往。

(中時電子報)

文章來源：陳其邁臉書

卓榮泰明邀立委見面 盼選戰業務… 北市立委補選 羅文嘉：這次補選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。