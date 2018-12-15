范可欽血胸今晚開刀 妻崩潰痛哭失聲

范可欽今晚順利開完刀，目前仍在醫院休養。（友人提供）

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右邊是今天開刀前的胸腔，霧茫茫一片，都是血水。左邊是車禍後送急診時拍的，當時還沒有那麼多出血。（友人提供）

廣告導演范可欽因為公車意外，撞斷3根肋骨造成血胸，今天經過三總醫生6小時手術，於晚間6點45分順利完成手術，寸步不離守在手術房外的范太太，看到范可欽推出手術房時忍不住痛哭失聲。上個月剛參選台北市長的吳萼洋，明將帶蜂蜜檸檬探望他。

今早近11點范可欽進入開刀房，在肋骨斷裂處的六個點以鈦合金固定，長達6個小時的手術，現已在恢復室觀察。愛妻徹夜未眠，今ㄧ直守候在門外，一臉焦慮，現仍心急如焚。來自各地的好朋友也在病房外一直祈禱，十分感人。

市議員應曉薇代范可欽對外轉達：「個人受傷事小，期盼因為自己的受傷，能喚醒地方、中央政府都能通盤檢討，注重身障朋友未來出入各場所更安全事大。」范可欽的受傷主要原因仍是因為，公車駕駛便宜行事未按照身障者搭公車sop，「司機應主動協助為其繫上公車上身障市民專屬配備，安全帶或地板上的固定鎖扣」，才會導致輪椅衝撞而受傷。

事發後很多身障市民也向應曉薇投訴：「有時駕駛沒主動過來協助他們繫上公車上專屬安全帶或幫他們啟用車地板扣鎖，他們未免影響其他乘客，或影響行車時間，也不好意思主動要求，公車停靠時只好用力抓緊欄杆，至於手有殘缺的朋友大多放棄坐公車。」

范可欽的好友李志希也對應曉薇說，上星期遇見范可欽和前立委鄭龍水，他熱心地希望為他們服務。范可欽當時還幽默說：「放心，你沒看到過一個瘸子跟一個瞎子能夠配合那麼好吧。」當時范可欽只麻煩李志希：「可以幫我推一下電動輪椅嘛，馬力比較弱，所以衝不上去。」後來李志希把范可欽的輪椅推上去之後，又回頭幫助鄭委員，讓他把手搭在肩膀上引領他上樓梯，「當下覺得身障朋友的食衣住行好辛苦」，鄭龍水也在今天下午五點趕到醫院探望。

今年年初，范可欽才在三軍動過一次手臂的手術，因為左手臂長期使用過當，現在這ㄧ摔斷了3根肋骨，復健之路恐怕更艱辛。台北市議員應曉薇表示，台北市民都很有愛心，會主動禮讓、協助身障朋友，反倒是台北市政府公運處未善盡監督之責，已要求立即召開檢討會議，加強公車駕駛更熟練於操作公車上提供身障市民使用的安全系統，以保護身障朋友搭程大眾交通運輸工具的安全。

(中時 )

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