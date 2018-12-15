男友偷玩交友謊稱單身 被盜圖？ 女友9個字點破

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

時下手機交友app風行，許多人都透過這樣來交友甚至找到另一半，不過有情侶互相制約不能玩交友app，但男友卻背著自己偷偷的「交朋友」，甚至聲稱自己是單身。

兩人的對話內容(翻攝自《Dcard》)

一名女網友在《Dcard》表示，自己的女性友人玩交友軟體意外與她男友相談甚歡，不過男友並不知道這位app上認識的女孩是女友的朋友。原po看了朋友跟男友的對話，讓原po當場心碎，表示「當下真的很想放棄視覺」，兩人的對話內容中，男友問了對方「一個人住嗎？」表示想去找她，而女孩卻回應「再說啦，你有女友嗎?」，原po原以為男友會直接說「有啊，但我覺得我們還是可以當朋友」，沒想到男友竟回：「我沒有耶，單身一年多了」，謊身自己單身一年多。

男友說自己單身。(翻攝自《Dcard》)

原po表示，「當下真的很想放棄視覺」、「看到她的螢幕，我整個人都不好了」，女網友之後試探性的問了男友，「親愛的，你有玩交友軟體嗎？」，男友直接否認「沒啊 我不玩那個」。但原po表示，「他很醜 沒有人會盜圖」，女網友因此沒有相信男友的話，因為「一樣的照片」、「一樣的資料」，還有手機定位「也在他家」，她說難怪男友不讓玩交友軟體，原來是怕被發現，直呼：「真的不懂這種男生的心態欸」。

網友看到後，為她感到不值，紛紛留言安慰「下一個會更好」、「這世界真小...拍拍你」也有網友建議她，讓朋友約他出來，結果妳赴約，再潑他一杯冷水，原po最後也說：「我下一個要找比他好一百萬倍的」。

(中時電子報)

警在車上用力「啪啪啪」後 竟掉…

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