北市立委補選 羅文嘉：這次補選奇觀 二代目大亂鬥

2018年12月15日 21:18 中時 曾薏蘋

民進黨台北市立委補選人選拍板，身為「政二代」的台北市議員何志偉出線，行程藍白綠「政二代對決」；民進黨前立委羅文嘉日前在臉書推薦在大稻埕經營文化產業的老戰友周奕成，如今看到這局面，今在臉書表示，可惜白綠不識貨，寧可提名政二代，不願展現一點理想性，形成這次補選奇觀，人稱「二代目大亂鬥」。

羅文嘉還說，他以為柯文哲經過驚濤駭浪邊緣度過的大選，會有所體悟，結果典型的選戰創傷症候群，「曾以連勝文為恥，現在卻一肩扛起連勝文們」；講到民進黨，你除了嘆氣，還能做什麼呢？提名陽信二代，支持者失望在心裡，只是不想對孱弱無力的組織補上一腳。

這次台北市士林、大同選區立委補選，民進黨人選未定前，羅文嘉在臉書以「三顧茅廬的故事」點名前民進黨文宣部主任周奕成；他說，周當年離開民進黨，與楊偉中等人另組第三社會黨，是懷有理想的政治工作者，不是貪圖權力之人，這些年，在大稻埕從事街區文化產業復興工程，是著著實實接地氣的創新者，既非附庸風雅的文青，也非欠缺思考深度的酸民憤青。

由於大稻埕剛好在此選區，民進黨確定提名何志偉之後，使各黨參選人都是「政二代」，被黨內人士「諷刺」，不愧是「上流社會選區」。

羅文嘉臉書全文：

「要找回感動，先找回作夢的勇氣！」發文，

周奕成是質感很好的政治人才，離開政治圈後在大稻埕開創文化產業，事實證明他也是很好的經營人才。無事被我吹皺一池春水，願意挺身投入這次立委補選，可惜白綠不識貨，寧可提名政二代，不願展現一點理想性，形成這次補選奇觀，人稱「二代目大亂鬥」（藍白綠提名的全都是地方家族第二代）。

這次補選對立法院席次平衡毫無影響，且任期也只不過是一年左右。藍的候選人，才剛剛選完議員，立刻轉身選立委，把選民當白癡，不過我對國民黨本來就沒什麼期待，所以也不必多說。

我以為柯經過驚濤駭浪邊緣度過的大選，會有所體悟，結果典型的選戰創傷症候群，只相信同學故舊自己人，最沒政治包袱的，卻最快遷就地方派系，曾以連勝文為恥，現在卻一肩扛起連勝文們（語出柯的支持人選），選後本應休生養息、修復傷痕，結果急急證明，白不是真正白，超越不是真正超越。

講到民進黨，你除了嘆氣，還能做什麼呢？是的提名陽信二代，黨內看似反彈小，選戰也可能獲勝，但是殊不知，支持者失望在心裡，只是不想對孱弱無力的組織補上一腳。

綠的支持者憂慮，期待民進黨能大破大立，重新站起。但是敗選後的作為，除了混亂無章外，被動保守。無破如何能立？不改變情勢，當然只能被情勢推著走。

我在想是什麼原因，讓這個曾經充滿活力的政黨，突然間失去做夢的能力與勇氣，不敢創新、畏於帶領社會勇敢前進。

我在想是什麼軌跡，讓這個曾經最受年輕人支持的政黨，現在不僅沒有能力跟年輕人溝通，連理解社會潮流變動的心情都欠缺。

首先我看到的是不講人話，講的不是行禮如儀的官話，就是連自己都沒感覺的場面話，這都是在官場或政治圈待久的後遺症。

你自己都不感動，人民怎麼會感動，你沒辦法用簡單的語言，講出人民內心的感受，當然市場就被什麼O長、O神、Ｏ紅取代。

你不敢大膽直接面對社會，誠懇講出你的看法主張，只好拱手把議題設定、立場詮釋、價值論述的主導権，交給電視名嘴去完成。

記得選前唯一一次碰到其邁，我說：「你太ㄍㄣ了，要放開一點。」選後他真的比較放開，直播講人話，真情流露，但選舉已經結束。

沒有包袱，反而找回作為人的感覺。

以前的民進黨雖然是少數，但敢作夢，帶領人民一起逐夢，最後變多數。那個為理想燃燒的年代，直教人生死相許。

現在的民進黨以為是多數，患得患失、安於現狀，失去追夢逐夢的勇氣，失去社會的主導權也不意外。

94年扁參選北市長，當時民進黨的基本盤，比現在還低，國民黨掌握所有資源，比較自由派的媒體也只有自立早晚報。

扁剛通過激烈的黨內初選，取得提名，有一天他找我們開會，討論怎麼打這場選戰。

情勢不利，如果完全按照情勢走，結果就是輸，所以一定要改變情勢，創造新機會，這是一致共識。

但是怎麼改變情勢呢？當時我負責文宣工作，提了一個大膽想法：「首先我們完全揚棄過去習慣用的選戰方式，包括旗幟、顏色、符號、標語、歌曲，重新建立一套新的識別系統。」

「想像一個畫面，選舉最後一場活動，不是在國中操場，是在中山足球場，不再悲情壓抑，而是充滿希望歡樂。」

在那之前，從來沒有人想過這麼做。

歷史告訴我們，如果沒有敢於突破作夢的勇氣，就不會有現在的進步。從電燈泡的發明，到電腦、網絡的出現，到現在人手一機的行動裝置，科技如此，人類文明也是如此。

婦女投票權、種族平等權、反對所有歧視、勞動環保權益落實，哪一項不是人類追求創新、勇於作夢的結果。

情勢有利時，守成不動、順著情勢走，也許就上去了。情勢不利時，保守拘泥、被情勢推著走，當然就註定掉下去。改變還來得及，不可不慎啊！

(中時 )