陳思宇喊柯P「在中央等你」 黃子哲：把北市當跳板？

2018年12月15日 21:19 旺報 潘維庭

「柯家軍」陳思宇投入大同士林區的立委補選，國民黨文傳會副主委黃子哲15日分析，她的起手式竟是消費連勝文，暗酸對手何志偉，再大言不慚說要在中央等著柯文哲。

黃子哲認為，如果這是一種轉移焦點，讓大家不要只關注她美貌的策略，那顯然相當奏效。「因為對照她的言行，外界已經開始了解，這美麗外表下，還有不少醜陋又空洞的面向。」

同樣的，黃子哲也提到，陳思宇向柯文哲喊話「要在中央等你」，就是吃了誠實豆沙包了。「原來你們心都不在台北市，只是想吃碗內，看碗外，把市長及局長的職務當跳板，終要往總統府與立法院飛去。這樣的告白，深深打臉58萬剛投給柯P的偉大選民。」

黃子哲引述陳思宇說，「台灣不大，但是常常因為貼上顏色標籤撕裂了你我」，他指出，既然反對貼標籤，那她一席「我想政壇上有非常多的連勝文們」，豈不是另一個更大惡質的標籤？如果這不是兩套標準，什麼才是兩套標準?

黃子哲也提到，當輿論抨擊她也是「政二代」卻出口傷人，她竟回應，一直都受到比其他人「更多、更透明的監督」。事實上，陳去年5月才靠爸當上市府副發言人，今年1月搭直升機竄上觀傳局長。嚴格說，迄今沒什麼政績，也不是什麼政壇的A咖，哪來「更多、更透明的監督」？套句柯文哲的話，就是「噁心」。

另外，陳思宇還說，希望能藉此終止政黨惡鬥、終止謾罵，並改變政治文化。黃子哲認為，這絕對深深刺痛柯文哲的心。因為柯P與民進黨惡鬥已久，也曾痛罵「垃圾不分藍綠」、「王八蛋」、甚至多次說出歧視女性的言論，若要改變，不須選立委，只要從柯P下手，便是功德了。

最後，黃子哲認為，陳思宇的外貌固然亮眼，但她一方面高喊「白色力量，國會發光」的口號，另一面卻和柯P一起顯露出言語的、心態的、以及政治陰謀的醜陋面，讓人覺得既違和又諷刺。「這一白是否能遮三醜，看來是不容易了。」

(旺報 )