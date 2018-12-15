美加兩國確認 將依法辦理引渡孟晚舟手續

2018年12月15日 21:12 中時 王嘉源

據日本NHK電視台網站15日報導，關於加拿大應美國要求逮捕大陸電信巨頭華為財務長孟晚舟的事件，美國與加拿大兩國政府舉行了外交、國防部長磋商，雙方確認將依照法律辦理引渡孟晚舟等方面的手續。

針對孟晚舟被逮捕的事件，美國與加拿大14日在美國華盛頓舉行外交、國防2+2部長磋商，商討應對措施，並一致同意將依照法律妥善辦理相關手續。

磋商結束後，加拿大外長方慧蘭表示，逮捕孟晚舟後，就一直在與美國國務卿蓬佩奧進行協商。關於辦理向美國引渡孟晚舟的手續問題，方慧蘭說：「不應該進行政治方面的考量。」她強調指出，政府不應該介入這一事件，而應該交由司法部門作出判斷。

另據美國之音（VOA）中文網報導，針對日前美國總統川普稱，孟晚舟案可以被用來與大陸進行貿易談判，方慧蘭對此含蓄地批評說：「對於加拿大來說，很重要的一點就是，不把引渡協議用於政治目的。加拿大不會那樣做，我想很明顯，民主國家，包括我們的盟友美國，也會遵循一樣的規則」。

另外，方慧蘭表示，她對於加拿大商人史派佛（Michael Spavor）和前外交官康明凱（Michael Kovrig）的命運極為關注。這兩人本周在大陸被捕，外界普遍認為，這是陸方對於加拿大拘捕孟晚舟的報復行為。

她說：「對於我和總理來說，沒有什麼比國境之外加拿大人被關押，更令我們感到切膚之痛。這是我們政府目前要處理的首要任務」。

美國國務卿蓬佩奧也表示：「我們無法接受進行非法拘留的做法。」他說，美方將為這兩人能夠回國而提供配合。

大陸外交部說，這兩名被捕的加拿大人因涉嫌違反大陸國家安全法接受調查。分析人士和人權組織說，有關法律強力但模糊。

康明凱目前的雇主國際危機組織在一份聲明中呼籲大陸立即釋放他。聲明說：「康明凱隨意被拘捕，對希望訪問並與大陸接觸的人來說，將產生寒蟬效應。」

聲明還說，由於康明凱在2014至2016年擔任加拿大駐大陸的外交官，世界各地的外交機構都應該注意到，從事正常的外交工作可能會成為將來被拘捕的理由。

(中時 )