陳柏良訓練營》西飄青年回饋家鄉 第2屆到高雄辦

中華男足陳柏良（左）連兩年舉辦足球營，今年前進家鄉高雄，在國家體育場指導國內高中好手。（李弘斌攝）

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中時電子報
／高雄報導
第2屆陳柏良足球菁英學苑所有參與者與貴賓在開幕典禮合照。（展逸國際提供）

振興高雄經濟的話題正夯，堪稱是「西飄青年」、到對岸浙江綠城踢職業足球的中華男足陳柏良，也把今年第2屆「陳柏良足球菁英學院」安排在老家高雄舉辦，並連兩年邀請中正高工足球隊參與，回饋家鄉與母校。

「能有今天，幫助我的人實在太多，其實第1年就想來高雄辦，畢竟我是高雄人，又出身於中正高工，」陳柏良說，高雄近年足球環境沒有中部、北部蓬勃，高中球隊成績沒那麼出色，自己應該為家鄉及母校貢獻一些心力。

到高雄辦足球營，當然要辦在全台灣最好的足球場，高雄國家體育場。陳柏良足球菁英學院辦第2屆，規模更大，除了邀來中正高工與上屆高中聯賽冠軍清水高中、亞軍惠文高中，球員休息室打造得比去年更氣派，時間也從1天擴大到2天1夜。

陳柏良為學員精心打造專屬個人休息櫃。（展逸國際提供）

陳柏良表示，國家體育場最符合他心中「職業球員舞台」的樣貌，他也在活動前一天就先到現場檢查所有的器材與設備。當高中球員走進休息室時，陳柏良團隊提供的球衣裝備都已向職業隊一樣，一個個整齊排好，讓球員忍不住讚嘆拍照留念。

「除了技術之外，我真的很希望能讓台灣更多人看到國外的足球舞台，職業足球是很寬廣、充滿無限可能的，要讓他們先有這個夢，肯做這個夢，才會盡全力去追！」陳柏良說。

(中時電子報)

球員及教練皆有專屬休息室的個人櫥櫃。（展逸國際提供）
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