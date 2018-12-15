羽球年終賽》雙麟先盛後衰不敵大陸雙塔 仍創我國最佳成績

男雙組合王齊麟(左)和陳宏麟在年終總決賽4強力抗世界排名第2的大陸雙塔。(資料照/鄭任南攝)

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中時電子報
／綜合報導

(22:15更新最終賽果)締造台灣首度打入羽球年終賽男雙4強的陳宏麟／王齊麟，15日準決賽對上世界排名第2的中國大陸「雙塔」李俊慧／劉雨辰，「雙麟」力戰59分鐘先盛後衰，以21比18、12比21、15比21落敗，無緣爭冠。

台灣好手在本屆羽球年終賽的征戰告一段落，雙麟這次雖然沒能殺入決賽，但打入年終賽4強已創下我國男雙最佳成績，也替兩人搭檔畫下完美句點。32歲的陳宏麟將掛拍退休，他和王齊麟今年拿下2冠1亞，並在南京世錦賽摘下銅牌，留下世界第4的驕傲排名。

雙麟過去對決這組大陸雙塔，以1勝6敗居下風，但一開賽以柔克剛，首局技術暫停先以11比10領先。儘管隨後對手反超，雙麟卻在15比16落後時，打出一波4比0逆轉攻勢，特別是18比16領先時，陳宏麟先在前排斜放短球得手，又於後場打出巧妙的過網切球，最後王齊麟後排接殺球，陳宏麟及時蹲下，不但免於被球打到，也巧妙迷惑了對手視線，收下首局局點。

雙麟雖然先聲奪人，但次局一開始就被對手6比1開局猛攻所震懾，一路落後丟掉該局，決勝局前段則兩度領先1分，不過8平後連丟5球，就無法再將差距縮小到3分以內，賽末點雙麟提出挑戰失敗，讓大陸雙塔殺球壓線得分，以15比21輸掉比賽。

(中時電子報)

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