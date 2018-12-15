泰BL劇「KK夫夫」鮮肉抵台會粉絲

Max（左）及Tul。范揚光攝

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中時
與粉絲合照。范揚光攝
機場玩自拍。LINE TV提供
劇中飾演一對。LINE TV提供

泰國BL劇《醉後愛上你2》，Knock（Tul飾）&Korn（Max飾）這對「KK夫夫」將在明（16日）舉辦TUL&MAX-「Together With You」台北見面會，他們今抵達台灣，見到許多熱情的粉絲到場接機，心情開心又緊張，Max笑說：「天氣多變化，大家要照顧好自己的身體，千萬不要感冒，不然就無法來看我們了，現在也先少講話，見面會當天準備好熱情尖叫。」來過台灣的Tul期待說：「好想念台灣的美食，相信會是個很愉快的旅行。」

《醉後愛上你2》延續上一季的內容，講述從青梅竹馬最後變情人的Knock（Tul飾）&Korn（Max飾），在朋友的祝福之下順利交往，還進入了同居生活，兩人的阻礙也越來越大，包含父母的反對，或是一時情迷出軌，都讓觀眾揪心。經過這些考驗，Knock向父母坦白自己性向時，父母親堅定表示，「你一直是爸媽的驕傲，從來都沒有讓爸媽失望過」，並力挺兒子，「我絕對不會把別人的話，看得比自己小孩的幸福重要。」這席話惹哭不少網友。

另一方面，Korn卻一時情迷喜歡上別人，讓粉絲生氣跳腳，16日的見面會上也將事先準備懲罰遊戲，包含公主抱、撒嬌、大聲告白，要讓Korn接招，兩人將在見面會上重現經典戲劇橋段，讓粉絲回味。《醉後愛上你2》在LINE TV跟播。

(中時 )

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