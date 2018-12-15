包道格：中美關係緊張生變 台灣一定會受損

前美國在台協會台北辦事處長包道格15日應長風基金會的邀請，以「新冷戰的開始 ? 中美之間無可避免的衝突」為題，發表演說。（季志翔攝）

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中美關係走向，倍受國際矚目，前AIT處長包道格表示，「中美之間問題的核心，是對於彼此的誤判」，現在美國面對的最大挑戰已經不是俄羅斯而是中國。至於台灣在中美爭霸中的角色，包道格強調，中美關係穩定健康的發展會讓台灣獲益，中美關係緊張生變，台灣一定會受損。

長風基金會今（15）日上午邀請卡內基國際和平研究院研究副院長、前美國在台協會台北辦事處處長包道格博士（Dr. Douglas H. Paal）以「新冷戰的開始？中美之間無可避免的衝突」為題，發表演講。其後由長風文教基金會董事長江宜樺教授主持，政大國際關係研究中心研究員嚴震生教授與包道格針對新形勢下的中美關係展開對談。前總統馬英九以及多位企業家均出席本場演講，表達對於美中關係走向的關切。

包道格表示，川普政府中新生代官員缺乏對中國的瞭解，但中美關係尚有轉機。中美兩國暫時阻止貿易戰升級是預期之內的事，但這不意味未來的談判之路會暢通無阻。

包道格指出，目前的「停火」只是90天，還要看中國能夠作出多大的讓步。雙方會就結構性改革啟動談判，特別是針對強制性技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網路入侵及盜竊等議題，再進行談判。

包道格認為，中國不可能完全按照美國的要求行事，他們對自己的底綫展現出了非常強烈的堅持。

至於雙方有可能演變成「新冷戰」嗎？，包道格表示，新冷戰需要結盟，美國的盟友目前都沒有對新冷戰表現出興趣，像是新加坡、日本、越南等國也面臨「選邊站隊」的困境，可説到底中國是不結盟的，所以如果進入「新冷戰」的話，中國也沒有地方可以尋求幫助。

至於台灣在中美爭霸過程中的角色為何，包道格認為，中美關係穩定健康的發展會讓台灣獲益，中美關係緊張生變，台灣一定會受損。但川普的未來走向無法預測，似乎每天都有可能改變。川普並不是一個很全面性思考問題的人，台灣並沒有受到他的高度重視。台灣政府現在可能會更想要和美國政府合作更多，但是台灣必須低調、審慎的判斷美國的要求。

現場有觀眾提到「如果中美兩國全面進入新冷戰，會否和上世紀冷戰面臨一樣的結局」，包道格表示，他不希望進入新冷戰，但是美中兩國還是會出現部分的對抗，或某些層面上的競爭 。

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