國美館特區夯！博星美術W坐擁園道、藝文地標

2018年12月15日 22:02 中時 盧金足

「博星美術W」特別規畫在客餐廳營造情聚空間，長桌是家人凝聚感情的重要場所。（盧金足攝）

建商大手筆配備日本進口的外氣清淨系統設備，過濾pm2.5細懸浮微粒，維持潔淨的空氣品質。（盧金足攝）

新建案「博星美術W」，獲喜愛美術園道特質買家的青睞。（盧金足攝）

中小坪數的建案，以超高坪效設計，居住在輕鬆自在的社區環境。（盧金足攝）

想住在國美館特區非夢事！在台中市各項建設開發起步較早的西區，百貨、商圈機能發展已屬成熟，且串聯有草悟道、美術園道、勤美術園道、經國園道等，綠帶綿延數公里，尤其是國美館周邊綠廊環境人文藝術氣息濃厚，近來隨著富邦「天空樹」、由鉅「大恆」完工後，不只順勢晉升大台中豪宅新焦點，也吸引很多購屋者以國美館特區為首選，「博星建設」位在國美館特區即將公開的新案「博星美術W」，規畫中小坪數，獲得很多買盤青睞，詢問度熱烈。

台中豪宅市場不再只有七期一區獨大！適居條件更勝七期的西區國美館特富邦「天空樹」、由鉅「大恆」等品牌豪宅案相繼搶進後，強力磁吸許多頂級自住客回流，而且有別與以往「蓋好蓋滿」的基地開發模式，低建蔽、高綠覆率成為居住環境的主流。

許多品牌建案以打造「綠色優生活」的住宅環境為賣點，「博星美術W」坐擁美術綠園道的優勢，居住環境被得天獨厚的植栽綠意圍繞，在都市中能與大自然為鄰，建案預計明年初公開，已被很多重視休閒生活的退休族、菁英家庭及企業主為第二代列為置產的首選。

博星建設總經理陳慶璋表示，以城市發展脈絡觀察，集繁華於一身的核心蛋黃圈，隨著土地身價水漲船高，大面積的園道、國家級藏館等精華地段難以複製，「地段」屢被購屋選擇列為第一要件，美術園道豐厚人文底蘊，以30年涵養國美館為支撐，是城市獨一無二稀珍區域，吸引許多政商名流匯聚。

國美館特區多年來推案以大坪數豪宅為主，屢創單價高峰，更深植美術園道等同名人聚落的深刻形象；百貨、商圈機能發展成熟，綠帶綿延數公里，環境充滿獨特人文氣息與藝術涵養的西區，地段條件備受頂級自住客鍾愛。

陳慶璋說，很多購屋者屬意國美館特區，更希望住在美術綠園道的環境，但超大坪數高總價不是每個人都買得起，所以在取得土地後，特別規畫中小坪數的建案，以超高坪效設計，讓購屋者負擔房價較沒有壓力，居住在輕鬆自在的社區環境。

博星建設即將公開的新案「博星美術W」，坐落三大園道匯集核心地段，以市場罕見的中小坪數規畫，創造棟距開闊的地標級作品，「博星建設」的品牌力也在市場搏得很大競爭力。

建築業指出，在中小坪數需求當道的買氣中，「博星美術W」打動喜愛美術園道特質買家的心，產品有別於市場的成功定位，置產、自住具佳，坐擁大樹林立的美術園道，享受城市發展最熟成的美食、藝文、咖啡香，名宅價值應運而生。

此外，民眾關切的空汙問題，「博星美術W」也為客戶設想，陳慶璋強調，他在了解來自日本進口的外氣清淨系統設備效果後，大手筆提供配備以過濾pm2.5細懸浮微粒，維持潔淨的空氣品質。

「在客餐廳營造情聚空間，長桌是家人凝聚感情的重要場所！」陳慶璋希望，家人可以在長桌用餐交流心情，也可以將長桌化身為打電腦、做功課，聊天喝茶的空間，家人溝通情誼，溫暖的家有更多的向心力與共同話題。

(中時 )