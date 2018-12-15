張韶涵尬嗓信只露半顆頭 開黃腔再扯吳青峰

張韶涵今晚邀信擔任嘉賓。（盧禕祺攝）

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張韶涵今晚邀信擔任嘉賓。（盧禕祺攝）
張韶涵今晚邀信擔任嘉賓。（盧禕祺攝）
張韶涵今晚邀信擔任嘉賓。（盧禕祺攝）
張韶涵今晚在小巨蛋舉辦第二場演唱會。（盧禕祺攝）

張韶涵（Angela）的「旅程」演唱會，今晚第二場請來認識多年的信飆嗓〈千年之戀〉，身高相差超過30公分的兩人，站在一起的畫面呈現最萌身高差，信唱完後眼神平行望向四周，故作找不到張韶涵模樣，開玩笑說：「歌唱完人不見了！」張韶涵不且示弱，搭升降台與他對上眼，接著再降至舞台下方，最後只露出半顆頭，與站在台上的信閒聊，畫面搞笑。

身高191公分的信，一出場便單膝跪地上與158公分高的張韶涵尬嗓，兩人首次同台合唱，信笑說：「這首歌我們第一次在台上表演，之前只在『房間』裡唱、在KTV房間啦。」提起首場嘉賓吳青峰祼奔話題，張韶涵誇信的身材祼奔更有看頭，信聽聞自豪說：「我不只站著比他高、躺著也比他高。」開黃腔笑翻全場。

張韶涵今演出聲音狀態較首場明顯穩定，飆唱〈全面淪陷〉、〈Over The Rainbow〉等歌，高低音的音準準確許多，而首場時一整段大走音的〈不痛〉也恢復水準，一雪她昨晚因耳麥問題導致的演出瑕疵；不過，今晚仍發生一段小插曲，她獻唱〈That Girl〉後，突舉手高喊：「等一下！我的耳機沒聲音了。」喊卡等工作人員維修，約莫4分鐘後耳機恢復正常，節目順利進行。

(中時 )

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