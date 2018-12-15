新埤國中「品格教育隔宿露營」 不僅賺學生更賺自信心

新埤國中連4年舉辦「品格教育隔宿露營」，不僅有效提升招生率，還增長學生自信心，不少害羞或自信心不足的學生，都因此培養出獨當一面的處事能力。（謝佳潾攝）

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新埤國中連4年舉辦「品格教育隔宿露營」，不僅有效提升招生率，還增長學生自信心，不少害羞或自信心不足的學生，都因此培養出獨當一面的處事能力。（謝佳潾攝）
新埤國中連4年舉辦「品格教育隔宿露營」，不僅有效提升招生率，還增長學生自信心，不少害羞或自信心不足的學生，都因此培養出獨當一面的處事能力。（謝佳潾攝）

新埤國中因占地6甲大、擁有超天然綠地，校長蘇傳桔就地取材推出童軍教育，且年年舉辦「品格教育隔宿露營」，並邀請鄰近小學一同參與，至今4年來不僅有效提升招生率，還增長學生自信心，不少害羞或自信心不足的學生，都因此培養出獨當一面的處事能力。

「讓大家更認識新埤國中！」蘇傳桔指出，學校地處偏僻，又加上少子化、近市區學校磁吸效應等影響，學區學生外流嚴重，但危機就是轉機，學校一改發展風格，就校地占廣大綠地的優勢推出童軍教育，並讓他校學生一同來體驗，藉機提升招生率。

蘇傳桔說，不僅露營是近年來很夯的休閒娛樂，童軍教育更將在十二年國教中肩負重要任務，它是教室外寬廣的世界，讓學生遠離3C產品進而培養自我覺察、團隊互動及問題解決的能力。他開心地說，學生家長非常認同童軍教育，新生人數更因而增加，如去年增加5人破紀錄。

然而，最令蘇傳桔感動的不是招生率攀升，而是在校學生的改變。他說，「看到他們成長、變得有自信有能力，比什麼都值得！」他舉例，國三生徐子茗原本不愛說話，也缺乏自信心，但現在已是他的童軍小幫手，不僅能協助大家搭高架灶，面對人群更是不再害怕。

徐子茗的爸爸也一同參加「品格教育隔宿露營」，他感性地說，兒子真的變很多，以前不善與人互動，現在則活潑、成就感十足，還連帶改善情緒控管，十分感動。

(中時 )

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