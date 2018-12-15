屏東縣南州高麗菜1顆賣10塊 農友：歡迎大家隨意摘

2018年12月15日 22:14 中時 謝佳潾

南州農友潘宇翔讓消費者自採高麗菜、1顆賣10塊，吸引不少大小朋友前來「同樂」，有的撿便宜有的體驗採收樂。（謝佳潾攝）

南州農友潘宇翔讓消費者自採高麗菜、1顆賣10塊，吸引不少大小朋友前來「同樂」，有的撿便宜有的體驗採收樂。（謝佳潾攝）

近期高麗菜盛產導致價跌，不少企業發起認養盼助農民度難關，而屏東縣南州農友潘宇翔則是「自己菜園、自己救」，他讓消費者在園內自行採摘、1顆高麗菜只賣10塊，15日果真吸引不少大小朋友前來，有的撿便宜、有的體驗採收樂，他則彷彿看到希望。

「全部摘完賣完，我就不賠了！」潘宇翔指出，整個菜園近5分地大，有1萬2000顆高麗菜，以目前每公斤5塊的低價來看，若全數賣給運銷公司，雖一箱20公斤約10顆可賣出100塊，但扣掉紙箱、工錢等成本，約只賺有3、40塊，根本慘賠。

他左思右想後，覺得若一顆賣10塊，反而還有賺，但前提是降低成本。因此，他決定開放消費者到園內自行採摘，一來不僅能省去工錢等成本，二來還有「噱頭」促銷售，也許真能吸引可觀人潮幫忙摘高麗菜、買高麗菜，何樂而不為？

潘宇翔在決定採取這項新穎的行銷手法後，立即透過臉書發出「15、16日歡迎大家來摘高麗菜、1顆只賣10塊」的訊息，而首日果真吸引不少民眾前來又摘又買，他說，有高雄餐飲業者覺得便宜，便向他訂貨盼宅配，但他回絕，因為運費都比菜價高。

活動首日，高麗菜園一早便陸續湧進人潮，且年齡層從幼到老都有，可看出有的是在撿便宜，有的則是體驗採收樂，家住附近的周媽媽即帶著6歲女兒、3歲兒子前來採高麗菜，她開心地說，讓小朋友有機會體驗農村樂真不錯。

(中時 )