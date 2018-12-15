獨／蔡淑臻揭密仍未婚和「他們」有關

2018年12月15日 22:20 中時 洪秀瑛

俏皮的一面。（羅永銘攝）

天生衣架子。（羅永銘攝）

別有韻味。（羅永銘攝）

若有所思。（羅永銘攝）

做表情。（羅永銘攝）

劇中當媽媽。（公視提供）

角色陰沉。（公視提供）

眼角做了特殊化妝。（伊林提供）

劇中和男友及女兒一家人。（公視提供）

43歲的蔡淑臻與李沛旭差4歲姊弟戀，愛情長跑將邁入第8年，她首次吐露媽媽曾擔憂問「如果妳不嫁他，到時候他不要妳怎麼辦」的話，她好氣又好笑的回應媽媽「如果結婚，他還是可以不要我啊」。她坦言至今仍當大齡女子有三個原因，除了過去戀愛經歷大多無疾而終、看到身邊朋友不幸福，家庭背景也是影響她恐婚因素之一，於是她一直有個天真的想法：「談一輩子戀愛滿浪漫的。」

她提到家裡3女1男，哥哥已生雙胞胎， 二姊已婚，大姊和她還沒結婚，爸媽知道對她催婚，她也不會聽，所以不會把壓力放她身上。透露從小看爸媽互動，多少受影響，「他們是相親結婚，我感受他們在婚姻裡不是很相愛，爸爸喜歡罵媽媽，媽媽也很認命，他們的重心就是小孩，可以減少他們衝突的也是小孩，但婚姻要帶來的不是這個啊，重點是他們不合，2人一定有感情，但沒有互相扶持、甘願付出」。

過去情史豐富，一路跌跌撞撞，她說看身邊朋友的婚姻，幸福的少、不幸的多，「好像結婚再離婚傷害很大，如果男女朋友分開就還好，也可能是我還沒遇到有結婚衝動的人」。她希望一輩子過得精采、都在談戀愛，想法理想化，但她認為並非做不到，「茱麗葉畢諾許有2個小孩，沒結婚仍活得光采，也活在愛裡，如果走進婚姻，我沒自信可以不掉入既有框架，我不想活成那樣」。

她的愛情平穩，事業力求突破，前2年受筋膜炎所苦，年中復工的首個工作是拍攝公視新創電影《靈佔》，這部懸疑驚悚的類型題材十分吸引她，「和劇組第一次見面，導演就給我場景圖，我覺得很用心，劇組上下很專業、專心完成一件事，參與過程已值回票價」。她和20歲的王淨飾演母女，小螢幕第3次當媽媽，「心情就像我對腸腸（愛犬）一樣，同樣是母愛的情感，只是牠不會說話而已」。

媽媽角色深沉、充滿仇恨，她和導演為了讓角色更有力量，除了把人物背景從在酒店上班改為清潔工、燒燙傷的疤也從臉頰改在眼角上，她說靈感來自左眼皮天生塌垂的奧斯卡影帝佛斯特懷塔克（Forest Whitaker），「他會讓人對他的人生產生好奇，我希望這角色也增加觀眾想像空間」。她以前不看靈異片是不想折磨自己，後來發現靈異故事也可以拍得感人，未來最想挑戰被「著魔」角色。《靈佔》16日晚上10點將在公視頻道播出。（場地提供：Gattino）

(中時 )