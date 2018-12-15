少校爆霸凌學弟 逼喝煙蒂汁、吃檳榔渣

2018年12月15日 22:35 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名陸軍黃姓少校副連長，去年農曆春節留守期間，不滿林姓學弟未依要求上台唱歌，竟要求學弟著全副武裝踢正步，還要求他張嘴把自己咀嚼過檳榔渣塞入口，吞下檳榔汁，還指責他業務執行不力，要他喝魚缸水，台南地院認定少校犯公務員假借職務上之權力、機會犯強制罪，應執行應執行1年徒刑，緩刑2年，可上訴。

據調查，這名黃姓副連長任職陸軍航特部所屬單位，專職飛安考核、督察及審查長途飛行任務計畫等，他仗勢年資及資歷深，雖然較晚晉升，連職位較高年紀較輕的長官都尊「學長」，而職務上督導關係，也讓人都敬他三分。

去年1月中旬，黃男與一名李學弟在台南市區吃飯，他不滿李姓學弟出面替他人說項，化解紛爭當和事佬，竟當著長官的面，將抽到一半的菸蒂，丟入對方飲料杯內，要對方「喝掉」，否則沒完沒了。

同年農曆春節留守期間，黃又不滿林姓學弟未依要求上台唱歌，黃又要求學弟全副武裝，在營區餐廳外的樓梯間踢正步，直至他滿意為止。3月中旬，林姓學弟在寢室與同袍弟兄聊天，黃口嚼檳榔進入，突然要對方將手伸出，黃竟要將檳榔渣吐在林的手上，林躲開黃男生氣竟強迫林姓學弟嘴巴張開，將口內嚼食一半的檳榔渣塞入對方口內，命令他繼續嚼食，並將檳榔汁吞下。

3月底，黃指責林，要求對方將房內魚缸的水喝下，為他的疏失負責，揚言「將魚缸水喝掉，就不再計較，之後也不會再找麻煩」。旁邊同袍看不下去仗義代喝，於是被迫用吸管喝下魚缸水，甚至被魚缸中蝦子嗆到，後來林姓學弟等人不堪受辱才提告。

聯合報報導，黃辯稱，這些行為是開玩笑，也是對方自願配合。他說，可能是相關人員不滿自己的業務被嚴厲督導而挾怨報復。陸軍司令部據報後介入調查，黃為此向林等人致歉提前退伍。

台南地院考量黃犯後已因此案退伍，無法繼續從事軍旅生涯，向林等人道歉，且林等人也表示不再追究。法院認定黃犯了公務員假借職務上之權力、機會犯強制罪等，應執行應執行1年徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

(中時電子報)