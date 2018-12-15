奇美博物館「聖誕週末」首日湧進萬人

奇美博物館夜間點亮耶誕樹，讓不少民眾驚呼超有耶誕氣氛。（奇美博物館提供）

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耶誕老公公帶領雪人、精靈、馴鹿等發送糖果。（曹婷婷攝）

奇美博物館「聖誕週末」今天盛大展開，活動首日重頭戲是由奇美博物館館長廖錦祥，傍晚帶領聖誕老公公遊行隊伍及大批民眾，一起在聖誕樹前亮燈，揭開聖誕燈光秀序幕，伴隨飄落的雪花，現場驚呼聲不斷，氣氛high到最高點。廖錦祥表示，希望博物館融入民眾日常生活，帶給大家溫暖幸福感受，更期待透過活動，讓民眾用輕鬆認識奇美館藏。

奇美博物館「聖誕週末」為期2個週末，活動首日開跑，湧進萬人，這也是奇美博物館開館以來首辦耶誕活動，除了「聖誕節三大館藏」成為焦點，博物館全區輪番登場的音樂表演、聖誕老公公遊行、聖誕燈光秀、聖誕快樂市集等精采活動。

館方特別精選30件必看展品，並主推「聖誕節3大館藏」，包括畫作《耶穌誕生》描繪耶穌誕生的場景；《東方三賢士的朝聖》可以看見三賢士送了什麼禮物給耶穌；而標本「麋鹿與馴鹿」也值得一看，究竟哪種鹿才是真正幫聖誕老公公駕雪橇的重要角色呢？參觀動物廳就能得到解答。透過說明牌淺顯易懂的指引，民眾輕鬆就能掌握觀賞重點並會心一笑。

活動主角「聖誕老公公」不時現身園區與民眾合影，並帶領雪人、精靈、馴鹿等多位同伴一起遊行，發送聖誕糖果給小朋友們。「聖誕快樂市集」逾120個攤位分布在博物館前方廣場小市集聚落，吸引民眾採買。

今天過後，「聖誕週末」16日、22、23日將繼續登場，活動時間為9點30至22點，每日皆有不同音樂主題表演，結合弦樂與聲樂的聖誕古典樂、聖誕歌王「謝銘祐與麵包車」開唱、聖誕爵士夜等。活動期間凡入園即需購票，預售票250元（ibon售票系統販售）、活動現場票300元，12歲以下持有效證件可免費入場。

(中時 )

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