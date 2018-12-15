張泰山引退》準市長打斷表演遭轟 經紀公司道歉

中職退役球星張泰山（左）15日在台中台體大球場舉辦正式引退儀式，國民黨籍台中市長當選人盧秀燕（右）也到場參與，更宣布邀請張泰山擔任台中市市政顧問。中央社記者張新偉攝　107年12月15日

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中時電子報
/綜合報導

前中職球員今天張泰山（15日）舉辦引退儀式，不料卻在「滅火器」樂團演唱時，準台中市長盧秀燕打斷表演上台致詞引發現場觀眾不滿，隨後張泰山所屬經紀公司為此插曲發布聲明致歉。

張泰山球員生涯22年準備劃下句點，今天經紀公司特地為他舉辦隆重的引退儀式，下午開始又有多組藝人以草地音樂會形式演唱為引退儀式揭開熱鬧序幕。

沒想到準台中市長盧秀燕卻在「滅火器」樂團表演時打斷節目登台致詞，且還有球棒致贈儀式，場邊球迷紛紛傻眼，也有不少人因不滿而開始鼓譟。

稍晚經紀公司特地發出說明解釋，「關於今天盧秀燕準市長出席引退儀式，因中途打斷滅火器樂團演出導致球迷有些許不滿，主辦單位在此提出說明，並對雙方表達歉意。」

經紀公司表示，盧秀燕本是神秘嘉賓，但因不熟悉流程而干擾到當時正在進行的表演活動，「因主辦單位對流程及時間掌握未臻詳盡，安排盧準市長進場為泰山祝福致詞，影響了當時正在進行的活動表演，寶悍運動平台對盧秀燕準市長與當時演出的滅火器樂團致上十二萬分的歉意。」

最後經紀公司也感謝所有到場共襄盛舉的球迷，張泰山也透過經紀公司感謝盧秀燕及新市府團的器重，對於盧秀燕邀請擔任市政團隊一事回應，未來將全力以赴。

(中時電子報)

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