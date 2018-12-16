律師說法》千萬名車滿街跑 開車在外要如何自保

2018年12月16日 00:11 中時電子報 湯萱樂 /編輯、台灣司法人權進步協會 /編輯、台灣司法人權進步協會

當法拉利、藍寶基尼、賓利或勞斯萊斯等千萬名車，三不五時地就從身邊擦身而過。這些名貴轎車發生車禍事故的新聞似乎也不少，但這些千萬名車可真得是撞不得，隨便一個保險桿、葉子板或車門之擦撞，往往維俢費用就是百萬元起跳，若以現在一般人的薪資所得計算，可能要好幾年不吃不喝才賠得起，但我們無法限制人們開豪車出門，就像我只想要吃路邊攤當晚餐，也不能去限制你去吃五星級飯店一樣。將近25年的駕駛經驗，我覺得會不會發生車禍其實跟駕駛技術沒什麼關係，倒是和運氣及注意力比較有關。

依保險法的規定，保險契約就是一方事前給付保費，向保險公司購買保險；當約定的意外發生後，保險公司則須按約定的方式給付理賠。法律上所謂的「第三人」就是指「他人」，也就是本人以外之人，因此「第三人責任險」就是保障他人的保險，發生事故時，保險公司只會幫你賠償對方的損失，但不會賠償你自己的。另外，與車輛事故有關的，還有一部法律叫「強制汽車責任保險法」，這也是每一輛車都會保的「強制險」，但應注意的是依強制汽車責任保險法第7條的規定，強制汽車責任險只賠償因汽車交通事故所致的傷害或死亡 ，所以若沒有其他的 第三人責任險，事故發生後，強制險是不會賠償對方的財產損失，也就是對方車輛的修復費用，強制險是不會幫你付一毛錢。這也就是「任意第三人責任險」的重要性。

舉一個例子，開一輛300萬元的車子在路上，即使發生了事故，你自己把這台車撞爛了，沒有保險的話，自己的損失再怎麼大，最多就是300萬元。但若撞到人及他人的車輛，你的賠償責任永遠是無法預測 。然而，大多數的人所想到汽車保險，都是只有賠自己的「甲式」、「乙式」或「丙式」的車體險，而忽略了「賠別人」的責任險。但是，一旦發生死亡事故，依現今民事法院的判決，賠償可能高達數千萬元，然而「強制險」賠償的上限只有200萬元，剩下的，也只能傾家盪產的從自己的口袋拿出來，你可以想想，若沒有保險，你賠得起嗎？你可能也沒想過，一輛300萬元的車，即使最便宜的車體險，每年保險費也要7、8萬元，但發生事故後，即使你撞到1臺1600萬元的「賓利」，可以幫你賠償的「任意第三人責任險」及「超額責任險」，保險費可能不到6千元。所以，開車行走江湖，你應該做的事是，買足你的責任保險，單單只靠「強制險」，發生事故時，真地有可能讓你的一生化為烏有。

（本文作者為台灣司法人權進步協會榮譽會員翁偉倫律師）

(中時電子報)