為何韓國瑜可以「收服」王世堅 柯P卻不行？

2018年12月16日 00:25 中時電子報 黃麗蓉

針對有「柯黑一號」之稱的民進黨北市議員王世堅和柯、韓的關係，網民直指，王世堅和準高雄市長韓國瑜現在看來像「哥倆好」，不禁問為何韓總可以「收服」王世堅，但台北市長柯文哲卻不行？王世堅日前曾對此作出回答，是因韓國瑜離開市府，他無法監督，所以不再罵韓總，而柯P還在當市長，所以要監督到底。

王世堅在政論節目《關鍵時刻》指出，因為韓國瑜已經離開了北市府，就不關他的事。如果今天是柯文哲落選，他也就不會去監督柯。還說馬英九在他8年的監督下一直進步，然後選上總統，他要韓國瑜不要沒有他的監督後就退步了。被主持人虧說，原來他愛柯文哲，因為在他8年的監督下，他也可以進步到去選總統了？

PTT網民貼文指，看看現在韓總跟王世堅根本是哥倆好，但是柯P還是完全不掩蓋他對王世堅的討厭，難道是韓總有女兒，柯P沒有？另外韓總最討厭的人應該是民進黨立委段宜康吧，也沒看到他有一丁點想和段和解的意思。韓總可以跟王世堅和解，但一提到段宜康，都是一副深仇大恨的樣子。而政壇上感覺完全沒討厭過任何人的，大概只有前立法院長王金平了，就連馬王之爭時，王都說是馬聽了身邊人的讒言，而沒怪過馬。

鄉民們說：「因為王世堅和柯文哲是政敵，王世堅對他也有私仇。」、「這一集超好笑的，全場來賓都哈哈大笑，王世堅超囧。」

(中時電子報)