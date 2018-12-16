為何韓國瑜可以「收服」王世堅 柯P卻不行？

為何韓國瑜（左圖）可以「收服」王世堅（右圖），柯P（中）卻不行？（合成圖/皆為資料照）

友善列印
中時電子報

針對有「柯黑一號」之稱的民進黨北市議員王世堅和柯、韓的關係，網民直指，王世堅和準高雄市長韓國瑜現在看來像「哥倆好」，不禁問為何韓總可以「收服」王世堅，但台北市長柯文哲卻不行？王世堅日前曾對此作出回答，是因韓國瑜離開市府，他無法監督，所以不再罵韓總，而柯P還在當市長，所以要監督到底。

王世堅在政論節目《關鍵時刻》指出，因為韓國瑜已經離開了北市府，就不關他的事。如果今天是柯文哲落選，他也就不會去監督柯。還說馬英九在他8年的監督下一直進步，然後選上總統，他要韓國瑜不要沒有他的監督後就退步了。被主持人虧說，原來他愛柯文哲，因為在他8年的監督下，他也可以進步到去選總統了？

PTT網民貼文指，看看現在韓總跟王世堅根本是哥倆好，但是柯P還是完全不掩蓋他對王世堅的討厭，難道是韓總有女兒，柯P沒有？另外韓總最討厭的人應該是民進黨立委段宜康吧，也沒看到他有一丁點想和段和解的意思。韓總可以跟王世堅和解，但一提到段宜康，都是一副深仇大恨的樣子。而政壇上感覺完全沒討厭過任何人的，大概只有前立法院長王金平了，就連馬王之爭時，王都說是馬聽了身邊人的讒言，而沒怪過馬。

鄉民們說：「因為王世堅和柯文哲是政敵，王世堅對他也有私仇。」、「這一集超好笑的，全場來賓都哈哈大笑，王世堅超囧。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

韓國瑜證實國民黨前祕書長李四川…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。