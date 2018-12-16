吳寶春上海店給薪曝光 網友：26K店經理要哭了

2018年12月16日 00:24 中時電子報 林毅

吳寶春上海店店長薪水在台幣45K~63K之間 (圖／翻攝自前程無憂網站)

上海店麵包師傅、學徒起薪為20K台幣，反而比台灣低 (圖／翻攝自前程無憂網站)

世界麵包冠軍師傅吳寶春因「中國台灣」與22k事件接連引發風波，為此總店經理施政喬還特地出面澄清，表示自己19年資歷也是歸零學習，起薪26K。有網友在PTT上貼出吳寶春上海徵才資訊，店長薪水為45~63K，底下許多人紛紛酸「台灣員工要哭了」。

根據吳寶春在大陸求職網上貼出的資訊，可以看到吳寶春應徵上海店店長，要求的條件是大專畢業，具備2至3年的餐飲管理經驗，以及英文要流利，起薪則為10K至14K人民幣，換算台幣就是44700到62500。

不少網友酸：「台灣員工要哭了」、「那位26k店經理要怎麼辦」、「兩岸麵包價格不是差不多嗎...」，但也有人出面解釋，表示上海物價非常昂貴，以吳寶春開的價格來說也還好，「上海平均薪資7000人民幣，主管職開10K~14K真的還好」、「上海物價跟租金會壓得你闖不過氣」。

且實際查詢，其實吳寶春上海店麵包師傅開出的薪水為4.5K~9K人民幣，換算起來大約為2萬到4萬台幣，相較於台灣的26K~32K，起薪並沒有比台灣高。

(中時電子報)