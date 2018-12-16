延禧攻略等吸引年輕人到大陸朝聖，五福「福迎新春」年底前報名第二人減3千

春節到貴州可賞羅平油菜花梯田美景。圖：張佩芬

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桂林漓江如國畫般的美景。圖：張佩芬
紫京城故宮。圖：五福提供
江南烏鎮以完善規畫提供舒適旅遊環境。圖：五福提供

中國大陸的旅遊路線一直以來都較受35歲-65歲民眾青睞，但近年陸劇發燒，不論是「三生三世十里桃花」的重慶自然美景，還是近期風光下檔的「延禧攻略」富麗堂皇的充滿歷史文化的紫京城，紛紛吸引不少年輕族群前往劇中場景朝聖，五福旅行社「福迎新春」年底前報名第二人減3千元。

大陸近年旅遊硬體設備與服務品質提升不少，包含老舊景區改造、新景點開發，以及越來越多的無購物無自費行程，據交通部觀光局統計，台灣人赴大陸人數再2017年已超過390萬人次，較2016年成長近6.7%，顯示對於大陸旅遊的接受度越來越高。

寒假春節期間不少民眾選擇帶父母遊中國感受濃濃年味，五福旅遊推出「福迎新春」系列，因應不同旅遊路線與天數規劃，包含國人喜愛的15大路線:江南、雲南、貴州、福廈、張家界、桂林、北京、黃山、哈爾濱…等。出發日期集中2/1-2/10春節期間，產品價位平均座落在2萬到4萬間。

五福旅遊中國大陸線副總蔡孟宗表示:「春節期間前往貴州旅遊可賞羅平油菜花梯田美景，碩大無際隨風搖曳的金黃海浪，總吸引無數旅人與攝影好手前往；以及風景優美怡人的江南水鄉，漫遊西湖景區、月河古鎮、賞七里山塘，搭乘遊船體驗水鄉生活，也是十分受到民眾青睞。」

為刺激買氣加碼推出早鳥優惠三重送活動，即日起至12月31日前報名，即享第二人減3000、贈Wi-Fi以及五福獨家好禮一份。希望用優質的品質提供給消費者舒適尊榮的旅程感受。自產品上架銷售以來，台北出發商品已銷售近45%，南部出發也銷售高達75%，足以顯示春節期間中國旅遊路線持續升溫中。

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