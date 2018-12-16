資深男星自爆潛規則黑記錄

2018年12月16日 04:29 中時 洪秀瑛

劉漢強飾演反派角色。（禾力提供）

網路影集《N世代》描寫年輕人夜生活，以及直播主、網紅之間的感情生活及同儕間的勾心鬥角。劇中由劉漢強詮釋的反派角色「雄哥」，是個濫用權勢及用金錢誘惑女星潛規則的電影製片人。劉漢強在劇中演出，從眼神到吃豆腐的小動作都很到位，顛覆螢幕上的剛正形象。

劉漢強除了藝人身分，早期亦是推動台灣賽車運動舉足輕重的人物。提到賽車運動和車展常美女如雲，過去是否也有潛規則的黑記錄？劉漢強不避諱的說：「大家都是成年人，工作的環境中相處久了，或許會有超友誼的情愫產生，這很正常。妳情我願的曖昧有時會讓單調的工作更多一分樂趣，不要裝清高，我相信這情況每個人都一定有過，但尊重彼此非常重要。」

劉漢強進一步說，進入圈子這麼久，確實看過很多會藉職位之便欺負新人、佔新人便宜的例子，各行各業、各層級都會有，甚至很多小模經紀會刻意把一些有星夢、或對於這行業懵懂的女孩仲介給有權勢的人當作交易，這樣的事情屢見不鮮。

他提到，以前的年輕人或許不懂保護自己或容易被威脅利誘，現在的年輕人較有主見，「雖然有時候還是會被光鮮亮麗的環境誘惑，但如果遇到不對的事或傷害自己、傷害別人的事，選擇勇敢站出來，這就是《N世代》要傳達的精神」。

(中時 )