廚餘恐是非洲豬瘟防疫漏洞？農：修法促成中央廚房

2018年12月16日 09:01 中時電子報 陳儷方

台灣的鄰居，就是非洲豬瘟疫區，講不聽的民眾，還是帶著肉品闖關，防檢局從邊境農產品棄置箱及企圖攜帶闖關的肉品，均已驗出非洲豬瘟病毒，這些帶病毒的肉品一旦進入台灣，再變成廚餘，就有可能讓防疫破功。農委會對此表示，爭取加速修法，讓合格蒸煮的廚餘可以販售給規模較小的養豬場，堵住病毒經由廚餘傳播的途徑。

農委會代理主委陳吉仲指出，全國有2045場養豬場會使用廚餘餵豬，都是黑豬飼養場，目前已稽查千場，其中有5場的廚餘蒸煮過程不合格，都是小規模的養豬場，養豬用的廚餘無法做到90度蒸煮1小時的要求，已開罰，很難想像其中有4家竟然位於新北市，月底前，2045場將全部稽查完畢。

陳吉仲說，本週將與環保署討論廢棄物清理法中有關廚餘利用的修法，讓大型、具合格蒸煮設備的廚餘處理廠，可以將蒸煮後的廚餘賣給養豬規模較小的畜牧業者，以降低非洲豬瘟病毒經由廚餘，感染國內豬隻的風險。至於何時可以完成修法？陳吉仲說，將儘快送行政院審查，會加速法制作業的進行。

會吃廚餘的只有黑豬，一旦廚餘使用失控，黑豬可能就是第一批感染對象，但農委會目前暫時不打算對廚餘養豬下禁令，因為法令並沒有規定不能以廚餘養豬。不過，一旦國內不幸出現疫情，就可能對案例場所在縣市採取廚餘餵豬禁令，視疫情發展，禁令也可能擴及全台。

農委會甚至已有輔導離牧的打算，農委會正在研擬讓小型養豬場退場的離牧政策，主要是針對飼養頭數僅十幾頭的畜牧業者。

(中時電子報)