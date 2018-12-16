廚餘恐是非洲豬瘟防疫漏洞？農：修法促成中央廚房

廚餘須經90度1小時蒸煮才能有效殺死非洲豬溫病毒，農委會將修法促成廚餘以中央廚房方式供應給小型養豬場，降低非洲豬瘟入侵風險。（圖／中時資料照）

友善列印
中時電子報

台灣的鄰居，就是非洲豬瘟疫區，講不聽的民眾，還是帶著肉品闖關，防檢局從邊境農產品棄置箱及企圖攜帶闖關的肉品，均已驗出非洲豬瘟病毒，這些帶病毒的肉品一旦進入台灣，再變成廚餘，就有可能讓防疫破功。農委會對此表示，爭取加速修法，讓合格蒸煮的廚餘可以販售給規模較小的養豬場，堵住病毒經由廚餘傳播的途徑。

農委會代理主委陳吉仲指出，全國有2045場養豬場會使用廚餘餵豬，都是黑豬飼養場，目前已稽查千場，其中有5場的廚餘蒸煮過程不合格，都是小規模的養豬場，養豬用的廚餘無法做到90度蒸煮1小時的要求，已開罰，很難想像其中有4家竟然位於新北市，月底前，2045場將全部稽查完畢。

陳吉仲說，本週將與環保署討論廢棄物清理法中有關廚餘利用的修法，讓大型、具合格蒸煮設備的廚餘處理廠，可以將蒸煮後的廚餘賣給養豬規模較小的畜牧業者，以降低非洲豬瘟病毒經由廚餘，感染國內豬隻的風險。至於何時可以完成修法？陳吉仲說，將儘快送行政院審查，會加速法制作業的進行。

會吃廚餘的只有黑豬，一旦廚餘使用失控，黑豬可能就是第一批感染對象，但農委會目前暫時不打算對廚餘養豬下禁令，因為法令並沒有規定不能以廚餘養豬。不過，一旦國內不幸出現疫情，就可能對案例場所在縣市採取廚餘餵豬禁令，視疫情發展，禁令也可能擴及全台。

農委會甚至已有輔導離牧的打算，農委會正在研擬讓小型養豬場退場的離牧政策，主要是針對飼養頭數僅十幾頭的畜牧業者。

(中時電子報)

吳寶春上海店給薪曝光 網友：26K… 影》地牛醒全台搖 東部海域5.6地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。