12月16日三大報頭版要聞

2018年12月16日 07:09 中時電子報 綜合報導

@中國時報

美在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格指出，中美因彼此有錯誤判斷而走向衝突，新一代官員正主導對北京更強硬政策。在趨向對抗下，台灣應保持低調，領導人要有婉拒美國要求對抗北京的能力和意願。他說，美國在剛舉行的台灣大選讓包括他在內的很多人感覺支持民進黨，這樣並不明智（unwise）。

民進黨籍台北市副市長陳景峻幫台北市長柯文哲站台助選遭檢舉，民進黨新北市黨部認定違反黨紀，將送黨中央評委處理；面對陳景峻恐被開除黨籍，柯文哲15日表示，民進黨一邊說要合作，卻又有很多不友善行為，實在很奇怪，呼籲民進黨「選舉結束了，應該要放下」。

繼前交通部長葉匡時出任準高雄市長韓國瑜副手，另一位副市長確定為國民黨前祕書長、現任新北市副市長李四川，據了解，李四川具工程背景，選後韓國瑜多次找他擔任副市長，但他一直還在考慮，直到日前韓國瑜直接致電新北市長朱立倫，獲得朱首肯，才確定這項人事安排。

促轉會前主委黃煌雄接受本報專訪，他坦言，2108選前大家都在講「1124滅東廠」，顯見此事挫傷政府公信力，讓他選前就不看好民進黨選情，但結果比他預判的還慘。他再度重申，促轉會只剩1年多的時間就要提出總結報告，必須抓緊時間找出新主委並重組團隊，才能完成工作並浴火重生樹立形象。

@旺報

大陸作家二月河15日凌晨病逝於北京，許多讀者感到不捨，他的讀者當中還包括大陸國家主席習近平，兩人是南陽同鄉；習近平上台後積極反腐肅貪，二月河形容反腐形勢有如「蛟龍憤怒、魚鱉驚慌」，習的反貪大將王岐山也說自己是二月河的知音。

財團法人國防安全研究院（下稱國防院）近日首度發表3份年度報告，在《2018中共政軍發展評估報告》中指出，中共透過軍改，企圖將軍隊從國土防衛型轉向對外進攻型，尤其強調聯合作戰與全域作戰，欲在2020年達成初步成果，並強調「首戰即決戰」，欲在美軍未抵達戰場時底定戰事。屆時台灣首當其衝，所受影響威脅最大。

目前大陸空軍裝備的主力電戰機主要有殲轟-7電戰機、高新-8、高新-11電子戰╱情報蒐集飛機，但仍不能滿足大陸空軍和海軍的需求。因此，解放軍正在仿效美軍改造F/A-18F超級大黃蜂戰機成為EA-18G咆哮者電子戰機的經驗，將殲-15（飛鯊）艦載機及殲-16重型戰機改造成下代解放軍的主力電戰機。

大陸房地產最近廿年蓬勃發展，隨著大陸慢慢步向老年社會，大健康產業成為地產業轉型升級的新答案，台灣具優勢的醫療產業和大陸地產商合作，以「大健康＋房地產」商業模式，在大陸的地產業獨樹一格，搶占金字塔頂端客戶的利基市場。

@工商時報

台股年終倒數，上市櫃公司明年業績展望成為市場關注重心，各法人機構也陸續發布研究報告，其中，包括欣興、光寶科、台達電等14檔備受青睞，法人齊聲唱旺營運前景，並有買盤提前卡位布局，中長線後市值得期待。

經濟部次長龔明鑫透露，行政院預計最晚明年一月就會在行政院科技會報提出台灣推動5G整體行動方案，這是台灣推動5G跨時代的第一步，也意味著台灣第一套5G政策即將出爐。

為求《最低工資法》的公正性，工商團體決定主動出擊提出工商團體的版本！工商團體版本的主訴求是「公正、公平」。為求公平，工商團體強烈建議，應刪除「得參採指標」中的家庭收支狀況及最低生活費兩項，因這兩項是屬於社會福利，不應將責任強加在雇主身上。

國與歐洲的指標欠佳，敲響全球經濟衰疲的警鐘，此外，道指成分股嬌生被踢爆隱匿爽身粉含致癌物數十年，股價重挫10％，受連串利空影響，道瓊指數終場暴跌近500點，三大指數跌幅均達2％，更是近3年來首度同步在收盤陷入修正區。

(中時電子報)