NBA》詹皇本季做白工？沃神：明年三王合體

2018年12月16日 07:48 中時電子報 盧品青

湖人本季大概沒希望了，即使詹姆斯(LeBron James)仍是天下第一人，但只憑他也無法衝擊冠軍寶座。ESPN「沃神」相信詹皇的湖人之旅不會就這樣結束，因為他們還在構築和暴龍里歐納德(Kawhi Leonard)、鵜鶘「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)「三王合體」的夢想。

沃神(Adrian Wojnarowski)指出，湖人本季省吃儉用，好在明年球季結束後大幹一場，他們至少會拿到一位頂級球星，「最理想的情況當然是三王合體。」戴維斯明年夏天只剩最後一季合約，鵜鶘應該是願意賣的，就看戴維斯本人的意向，以及湖人到時候願意割多少肉去換。

湖人吸引里歐納德的地方並不是詹姆斯，而是洛杉磯。里歐納德出生於洛城，一向沉默寡言的他其實很渴望回到家鄉打球。沃神還鐵口直斷：「有一件事是不變的，那就是地理位置，這是多倫多(暴龍)難以留下里歐納德的關鍵因素。」

里歐納德明夏就是自由球員，他與暴龍的緣分大概快結束了，只是湖人最大的競爭對手並不是暴龍，而是鄰居快艇。里歐納德未必願與詹姆斯聯手，如果他想自立山頭，很可能選擇加盟快艇。

戴維斯在鵜鶘打得很棒，不過ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)指出「戴維斯的攻擊和防守都厲害到沒話說，但是留在那種小球隊是沒有前途的。」沃神認為鵜鶘要留住戴維斯只有一個可能：5年2.35億美元的超級合約。依照現行勞資協議，只有老東家鵜鶘可以出到這個價碼。

無論如何，這表示湖人本季不會送出重要年輕人才和選秀籤，那些都是他們來年夏天要大肆採購的籌碼。詹皇只能設法和「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)走完這一季，他過去連續8年勇闖總冠軍戰，本季要委屈他做義工了。老戰友「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)已經預測了湖人明年5月的結局：季後賽第二輪。

(中時電子報)