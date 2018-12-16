兩字曝盲點！他稱小英頂多穩坐2020總統候選人 連任難

總統蔡英文。(資料照,季志翔攝)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
綠中生代推卓榮泰選黨魁　吳乃仁嗆「退黨退流」

新潮流系的桃園市長鄭文燦和黨內中生代日前推舉行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，創流大老吳乃仁因此氣到退流退黨。對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓說顯然在民進黨這波內鬥中，守成保皇派獲勝，小英已穩坐2020民進黨總統「候選人」寶座。但他說問題出在「經濟」，若民進黨看不懂這點，小英要連任難！

對於黨內中生代推舉行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，吳乃仁在LINE群組內表達不滿民進黨不思檢討，並提及他對人選沒有意見，「可那樣羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」看到鄭文燦挺卓榮泰的說法，他決定退出新潮流，並退出民進黨。

李正皓在臉書發文指出，顯然在民進黨這波內鬥中，守成保皇派獲勝，至此民進黨內部再無拔蔡的議題，蔡英文已穩坐2020年民進黨總統「候選人」的寶座。他說民進黨大敗後，黨內一度出現「守成保皇派」與「大破大立派」之爭。守成派保皇檯面上以鄭文燦、林佳龍、陳其邁等人為首；大破大立派檯面上則以段宜康作為主要炮手。「但不論是『守成保皇派』或『大破大立』派，內心盤算的都不是真正的為國為民」。

李認為，守成保皇派打著穩定政局的大旗，但實際盤算是期望利用執政優勢與資源，強渡2020年總統大選的關山。而大破大立派高舉改革的招牌，但真實狀況是向蔡英文逼宮，盼能陣前換將，推派一個不論是台獨、反核、鬥爭國民黨等意識都夠堅定的新候選人。

「但是，台灣人誰在乎民進黨有沒有反省？誰在乎蔡英文能不能連任？」李正皓直言問題出在經濟！他說從高雄的選舉結果還不夠明確嗎？他說人民不用發大財，但至少要能發點小財，找的到工作、住得起房子、養的活小孩，僅此而已。

他直言，若民進黨看不懂這點，即便內部的守成保皇派獲勝，但蔡英文頂多只是穩坐2020年民進黨總統「候選人」寶座，要連任，難！

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

蔡英文讓人民最有感的改革是什麼？網友神回
為何韓國瑜可以「收服」王世堅 … 一人害死全黨？彭文正夫婦48字砲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。