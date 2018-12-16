兩字曝盲點！他稱小英頂多穩坐2020總統候選人 連任難

2018年12月16日 08:06 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

綠中生代推卓榮泰選黨魁 吳乃仁嗆「退黨退流」

新潮流系的桃園市長鄭文燦和黨內中生代日前推舉行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，創流大老吳乃仁因此氣到退流退黨。對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓說顯然在民進黨這波內鬥中，守成保皇派獲勝，小英已穩坐2020民進黨總統「候選人」寶座。但他說問題出在「經濟」，若民進黨看不懂這點，小英要連任難！

對於黨內中生代推舉行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，吳乃仁在LINE群組內表達不滿民進黨不思檢討，並提及他對人選沒有意見，「可那樣羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」看到鄭文燦挺卓榮泰的說法，他決定退出新潮流，並退出民進黨。

李正皓在臉書發文指出，顯然在民進黨這波內鬥中，守成保皇派獲勝，至此民進黨內部再無拔蔡的議題，蔡英文已穩坐2020年民進黨總統「候選人」的寶座。他說民進黨大敗後，黨內一度出現「守成保皇派」與「大破大立派」之爭。守成派保皇檯面上以鄭文燦、林佳龍、陳其邁等人為首；大破大立派檯面上則以段宜康作為主要炮手。「但不論是『守成保皇派』或『大破大立』派，內心盤算的都不是真正的為國為民」。

李認為，守成保皇派打著穩定政局的大旗，但實際盤算是期望利用執政優勢與資源，強渡2020年總統大選的關山。而大破大立派高舉改革的招牌，但真實狀況是向蔡英文逼宮，盼能陣前換將，推派一個不論是台獨、反核、鬥爭國民黨等意識都夠堅定的新候選人。

「但是，台灣人誰在乎民進黨有沒有反省？誰在乎蔡英文能不能連任？」李正皓直言問題出在經濟！他說從高雄的選舉結果還不夠明確嗎？他說人民不用發大財，但至少要能發點小財，找的到工作、住得起房子、養的活小孩，僅此而已。

他直言，若民進黨看不懂這點，即便內部的守成保皇派獲勝，但蔡英文頂多只是穩坐2020年民進黨總統「候選人」寶座，要連任，難！

(中時電子報)