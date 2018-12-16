涉詐貸2億 台北城飯店董座：景氣不好 1年沒領薪

全台第一個古蹟旅館「台北城大飯店」。（中時資料照）

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「台北城飯店」負責人兼「印象台灣飯店集團」董事長林原廣，涉以不實文件、單據向安泰銀詐貸2億元遭羈押8個多月，日前以「大環境不好，1年未領薪水」須照顧一家老小，聲請交保停押，台北地院審酌林已認罪，全案辯結，加上檢方同意讓林交保，裁定林以2500萬元交保，並限制住居、出境、出海，每晚須向大安警分局新生南路派出所報到。

林原廣因2014年間出現2億1000萬元資金缺口，當時飯店需興建裝潢，與擔任財務主管的女友廖婉瑩輾轉取得不實發票憑據，向安泰銀詐貸2億775萬元，目前尚欠安泰銀6939萬餘元，台北地檢署今年3月聲押林獲准，7月間依違反銀行法起訴林原廣、廖婉瑩等人，林遭求刑8年。

北院指出，林有美國碩士學歷，曾持有外國護照，並曾經營移民事業，加上他案發後有逃亡及串、滅證情形，有羈押原因。但林針對檢方指控內容已坦承不諱，且捨棄傳喚證人，已無串、滅證之虞。

另外，林原廣自承他擔任飯店負責人，月薪30萬，但因大環境不好，1年沒領薪水，只以存款支應生活所需，他遭羈押後因心理狀態不佳，正接受治療，加上他須扶養女友、病妻、父母及4個未成年小孩，請求法官讓他交保停押。

合議庭考量全案已辯論終結，且檢方亦同意讓林以1500萬元至2000萬元金額具保，裁定林以2500萬元交保，並限制住居、出境、出海，每晚7時至11時間，須向大安警分局新生南路派出所報到。

(中時 )

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