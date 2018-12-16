台中清水凌晨火燒車 前座1男1女成焦屍

2018年12月16日 08:36 中時電子報 張達智 、中國時報／ 王文吉 、中國時報／

台中清水人行道上發生火燒車，熊熊火舌不斷從前座竄出，火勢驚人。（王文吉翻攝）

警方封鎖現場進行採證，初步排除外力介入，研判應是車輛靜止時起火。（王文吉翻攝）

台中市清水區16日凌晨傳出火燒車，消防局接獲民眾報案出動人車前往搶救，到場時整輛車已被火舌吞噬，10分鐘後撲滅火勢，在正、副駕駛座發現2具焦屍，但沒有證件，警方根據車籍資料，已連繫70歲莊姓車主女兒到場指認，釐清死者身分，並報請檢察官相驗。

台中市消防局凌晨0時45分接獲民眾報案，指稱中清路9段人行道有1團火球燃燒，疑似汽車起火，清水分隊出動3車、9人，由小隊長林應圭帶隊前往搶救。消防人員 00時51分到場，停在人行道1輛自小客車，正、副駕駛座處起火燃燒，立即佈設水線搶救。

火燒車在10分鐘後撲滅，消防人員在車內正、副駕駛座發現2具焦屍，現場由火調人員調查起火原因，並同步通知及警方協助處理。現場員警說，到場時車門車窗皆為緊閉狀態，依遺體身形研判死者疑為1男1女。

警方表示，火燒車發生在中清路9段人行道，附近人煙稀少，前後也都沒有停放車輛，研判應是車輛靜止時起火，初步排除外力介入；因2名死者身上及車內都沒有尋獲身分證件，根據車籍資料，查出車主為70歲莊姓男子，已連繫莊男女兒前來協助指認。

(中時電子報)