詐騙12億逃美遭羈押 劉振強獲300萬交保並境管

劉振強。（報系資料照）

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肯因茲國際開發公司前負責人劉振強，被控1995年間詐騙裕台公司貨款12億2600餘萬元，逃亡20年後，上月遭調查局自美國舊金山押解返台歸案。他因繳不出500萬元保證金遭羈押，劉日前具狀請求降低保證金金額，士林地院裁定劉以300萬元交保，並限制住居、出境、出海。

劉振強被控1995年夥同胞兄劉振憶，共謀偽造文書及偽造有價證券，詐騙裕台公司貨款12億2600餘萬元，劉振強於1998年4月間潛逃美國，士林地院於1999年7月12日發布通緝。

劉振強雖於1992年12月取得美國永久居留權，但他另因2005年間涉嫌一起跨國販毒、走私假煙及偽鈔案判刑入監。今年7月日劉刑滿出獄，加州移民法庭法官發現劉隱匿在台犯罪案件，裁定遣返，調查局11月間派員赴美押解劉返台歸案，但士院裁定以5萬元交保，士檢向高院抗告成功，士院改裁定500萬元交保，但劉因籌不出保金遭羈押。

劉日前向士院具狀，指他遭美國遣送返國，已無處可去，且願意交出護照及入出境證件，並無逃亡可能，且他目前全戶平均年收入不到美金2萬元，在美國屬低收入戶，並無資力，希望法院降低保金，願意隨傳隨到。士院審酌後，裁定劉以300萬元交保，並限制住居、出境、出海。

(中時 )

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