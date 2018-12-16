一人害死全黨？彭文正夫婦48字砲轟小英

政論節目主持人李晶玉（左）、彭文正（右）。（圖／本報資料照，黃世麒攝）

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中時電子報
/綜合報導
彭文正在臉書發表藏頭文，「主席性格，毀了全黨」。(圖/取自彭文正臉書)
綠中生代推「大師兄」選黨魁　卓榮泰恐成「小英影子」

2018九合一選舉民進黨潰敗，總統蔡英文辭去兼任黨主席職位，黨內各派系改革聲浪四起，近日黨內中生代共推行政院秘書長卓榮泰登記參選黨主席，對此，資深媒體人彭文正昨以藏頭文報怨，斥蔡英文「主席性格，毀了全黨」。

卓榮泰近日登記參選黨主席，卻惹來新潮流創系大老「吳乃仁退黨退流」，據悉，跟段宜康有30年交情的鄭文燦，居然力拱敗選後，槓上段宜康的卓榮泰，一怒為段宜康出氣而退黨，但段宜康說，卓榮泰只是傳達「雷霆之怒」，是否暗指總統蔡英文？讓人難免不引發外界聯想。

彭文正昨在臉書PO出藏頭文表示，「自作主張黃鐘毀棄瓦釜雷鳴，沒剩幾席還想私了瞞天過海，兵臨城下性命交關全力以赴，高高在上格格不入朋黨比周」，內文貼心地用紅筆圈出8字「主席性格，毀了全黨」，顯然對蔡英文有強烈不滿。

對此，網友在彭文正臉書留言回應，「懷疑小英的幕僚根本是匪諜」、「成也小英，敗也小英！」、「只要有私心就不會是好總統」、「撈混騙出包」、「剉屎文！絕對要在台灣清除！剷除掉！還要追究她詐騙刑責」、「支持你狠狠的撕掉那張懦弱、自私、獨裁旳假面」。

但也有網友砲轟彭文正夫婦、「詐騙夫婦，胡說八道毀了民進黨」、「你能你上啊，整天瞎逼逼」。

(中時電子報)

文章來源：彭文正臉書

兩字曝盲點！他稱小英頂多穩坐20… 蔡英文讓人民最有感的改革是什麼…

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