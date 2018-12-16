「挺邁」遭狂洗負評…郭家肉粽依舊生意爆棚

「挺邁」遭狂洗負評，郭家肉粽依舊生意爆棚。(翻攝爆廢公社)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

高雄市鹽埕區老字號「郭家肉粽」日前因為接到慶祝韓國瑜當選訂單，老闆大喇喇表示自己挺陳其邁「原本不想接訂單」，遭到部分網友狂洗1星負評，事件曝光後有網友po出肉粽店排隊影片，可見用餐時間肉粽店排隊民眾仍是絡繹不絕，絲毫不受負評影響。

日前一名韓粉為慶祝韓國瑜當選，找上高雄創立67年的老字號郭家肉粽，訂購200顆肉粽在13、14日發送，但老闆受訪時卻直言自己挺民進黨陳其邁，笑稱原本很不想接這筆訂單，消息一出引發正反兩方意見激烈交鋒，批評的一派認為「有骨氣一開始就不該接單~接了單才再說委屈？得了便宜還賣乖！」，支持老闆的人則指出「高雄人挺你講實話，你們很努力，加油。」

陳其邁15日也現身郭家肉粽，給老闆送上溫暖，陳其邁說，「吃肉粽好吃就去吃，不要分藍綠，我也常去吃很多美食，總不可能先問店家支持韓國瑜？還是支持陳其邁？」高雄市準新聞局長王淺秋則呼籲民眾不要再分藍綠。

另外，網友在《爆廢公社》貼出一段影片，可見晚上的郭家肉粽人潮依舊從店內排到店外，大夥兒井然有序的排隊，排了數十公尺長，為了一嘗美食耐心等候，發文者不解地問，「被韓粉負評洗版的郭家肉粽，怎麼突然湧進這麼多人消費？」

底下網友回應，指出郭家肉粽每天用餐時間都呈現人潮爆滿景象，「我家住隔壁，大概一年最多吃兩次」，另外也網友也要韓粉別計較立場，「我也真韓粉，我上次還幫老闆分享叫他不要計較是不是挺誰，有錢賺比較重要，覺得老闆很可愛也想去吃看看呢」、「好吃的東西不分藍綠，在地美食，推」「不錯吃啊，吃東西還要分什麼藍綠啊？麥亂啦！」、「粽子要不分藍綠？為何麵包會分呢？」

(中時電子報)

詐騙12億逃美遭羈押 劉振強獲300… 讀7年博士畢不了業 台大男當街燒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。