NBA》回憶首次看到喬丹 詹皇：跟見上帝一樣

回憶首次當面見面喬丹，詹姆斯內心感覺相當神聖。(美聯社)

友善列印
中時電子報

隨著「小皇帝」詹姆斯16日帶領湖人來到黃蜂客場踢館，他也回憶起自己首次見到黃蜂老闆喬丹的心情，「感覺很神聖！我以前說過很多次，但第1次看到喬丹就像見到上帝一樣，那就是我在16歲第1次見到喬丹的感受。」

詹姆斯在2001年6月首次見到喬丹，當時喬丹準備披上巫師戰袍重返NBA，喬丹也給還在讀高中的詹皇一些建議，「喬丹讓籃球賽全球化，他讓全世界的人都想看籃球賽，因為他的影響力、球風與為人，都超脫於那個年代。」

「當柏德與魔術強生進入NBA，我們剛好需要他們，兩人也上演爭霸，」詹姆斯說，「然後喬丹1984年進入聯盟，開始做他所做的一切，1992年夢幻一隊所引領的籃球風潮，鞏固喬丹當時是世界上最好的籃球員地位。」

如今詹姆斯經常被外界拿去跟喬丹、布萊恩等傳奇巨星相提並論，讓他感覺很謙卑，更對養育他的家鄉俄亥俄州阿克隆市充滿感激，「去了解一下我從哪裡來吧，你們有些人知道，有些人不知道，那裡一切資源都是有限的。」

詹姆斯曾在兩年前說過，自己很想跟喬丹一樣成為NBA老闆，至今這個目標仍然沒變，「絕對不是在我生涯的這個時刻，我仍然可打很多個球季，不過將來某個時刻，我想擁有1支NBA球隊，就讓我們拭目以待吧。」

(中時電子報)

影》放棄投籃救對手 NBA罕見體育… NBA》厲害！柯瑞一出招就化解登…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。