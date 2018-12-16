NBA》回憶首次看到喬丹 詹皇：跟見上帝一樣

2018年12月16日 09:07 中時電子報 黃及人

隨著「小皇帝」詹姆斯16日帶領湖人來到黃蜂客場踢館，他也回憶起自己首次見到黃蜂老闆喬丹的心情，「感覺很神聖！我以前說過很多次，但第1次看到喬丹就像見到上帝一樣，那就是我在16歲第1次見到喬丹的感受。」

詹姆斯在2001年6月首次見到喬丹，當時喬丹準備披上巫師戰袍重返NBA，喬丹也給還在讀高中的詹皇一些建議，「喬丹讓籃球賽全球化，他讓全世界的人都想看籃球賽，因為他的影響力、球風與為人，都超脫於那個年代。」

「當柏德與魔術強生進入NBA，我們剛好需要他們，兩人也上演爭霸，」詹姆斯說，「然後喬丹1984年進入聯盟，開始做他所做的一切，1992年夢幻一隊所引領的籃球風潮，鞏固喬丹當時是世界上最好的籃球員地位。」

如今詹姆斯經常被外界拿去跟喬丹、布萊恩等傳奇巨星相提並論，讓他感覺很謙卑，更對養育他的家鄉俄亥俄州阿克隆市充滿感激，「去了解一下我從哪裡來吧，你們有些人知道，有些人不知道，那裡一切資源都是有限的。」

詹姆斯曾在兩年前說過，自己很想跟喬丹一樣成為NBA老闆，至今這個目標仍然沒變，「絕對不是在我生涯的這個時刻，我仍然可打很多個球季，不過將來某個時刻，我想擁有1支NBA球隊，就讓我們拭目以待吧。」

(中時電子報)