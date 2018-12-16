讀7年博士畢不了業 台大男當街燒符紙

2018年12月16日 09:32 中時 陳志賢

34歲台大莊姓碩士，因就讀台大高分子工程博士班7年無法畢業的課業壓力，加上母親罹癌，為求疏解，竟在光天化日之下燒符紙，他選定燒符紙「磁場」為北市莆仙同鄉會巷道內，即以符紙沾酒精再用打火機點燃，火勢延燒燒毀同鄉會部分設施，被警方逮捕送辦。台北地院審酌莊男認罪並賠償、道歉，依公共危險罪判莊拘役30天，緩刑2年，須接受2場法治教育課程。

判決指出，患有思覺失調症的莊男，為緩解就讀台大博士班的課業壓力，加上母親罹患直腸癌的抑鬱情緒，決定尋找適當場所燃燒符紙。今年6月22日下午4時20分，莊男徒步行經北市廈門街的莆仙同鄉會旁巷道時，認為此地磁場甚佳，適合燒符紙。

莊男即拿出打火機點燃符紙，並丟進路旁排水管內，再將數滴酒精滴入排水管內把符紙燒完，逕自離開現場，但因符紙火苗未熄，燒毀排水管，火勢並波及延燒至同鄉會後方廚房，燒毀廚房內、外側之不鏽鋼製水槽及鐵門，幸好同鄉會人員經鄰居告知後方廚房竄出煙霧，前往廚房察看，發現起火，即以水管引水將火勢撲滅，並通報北市消防局到場處理。

警方查出是人為縱火，調閱監視器畫面，前往莊男的租屋處逮人。莊男坦承犯行，檢察官依公共危險罪起訴。

法院審理時，莊男認罪，並當庭表示願賠償同鄉會3 萬元外，並當庭起立向被害人表達歉意，被害人同意給予莊男緩刑，法官判莊拘役30天，緩刑2年，須接受2場法治教育課程。

(中時 )