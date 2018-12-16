NBA》厲害！柯瑞一出招就化解登月危機

勇士隊柯瑞擁有很多年輕的小球迷。（美聯社資料照）

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中時電子報

勇士隊柯瑞(Stephen Curry)日前「失言」表示NASA登月是造假的，引起眾人訕笑，拿他和厄文(Kyrie Irving)「地平說」相提並論，國王隊還在賽前播放登月影片來調侃柯瑞。沒想到柯瑞的身段和手腕遠勝厄文，他使用最有誠意的方式化解這個小小的聲望危機。

首先，柯瑞被笑被酸也很坦然，沒有任何尷尬。其次是他接受參觀NASA的邀請，成為NASA的免費宣傳。柯瑞說：「我當時百分之一千是在開玩笑。我誠心誠意想要親眼見識NASA所做的一切，幫助他們的偉業流傳於世。」柯瑞計畫在客場出征火箭(太空總署在休士頓)時前往參觀。

柯瑞甚至和退休太空人凱利(Scott Kelly)開直播聊天，凱利也很樂意藉這個機會告訴青少年科學的重要。「我們聽了地平說都知道那是開玩笑，我只是擔心有人會真的相信，像是911事件也有人以為那是政府自導自演的陰謀。」

凱利指出其實登月沒什麼可懷疑的，因為那並不是NASA做過最困難的事。比如說他們後來蓋的太空站，那得把幾百萬磅的材料弄到太空去建造，難度比登月還要高很多。凱利只是擔心柯瑞的粉絲非常多，而且大部分年紀很輕，他希望柯瑞能幫他傳遞正確的知識給下一代。

柯瑞語重心長地告誡他的青少年粉絲：「教育就是力量，我知道有些孩子拿我們當榜樣，信奉我們說過的每句話。但我希望你們明白，別人說了什麼都不重要，切記請你們學會獨立思考。」

比起厄文後來還不知所云，甚至連累他的大學物理教授，柯瑞果然高明許多，一出手就把這次的風波轉換成了一場機會教育。

(中時電子報)

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