蔡英文讓人民最有感的改革是什麼？網友神回

2018年12月16日 09:34 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文上任後推動許多改革造成支持度低，她曾公開強調改革沒有錯，「在我們推動改革的同時，沒給予受影響的人足夠的撫慰；在往進步價值前進的時候，沒注意到社會大眾有沒有跟上」。對此，網友問及「蔡英文最愛講改革，但具體是什麼？」其中有名網友認為「貧富差距愈改愈大，富更富窮更窮」。

民進黨在今年7月發表「改革挺台灣 年金改革篇CF」，當時蔡英文曾提到「越是困難的改革，就越要有承擔的勇氣；前人做不到的，我們必須扛起這個責任」。蔡英文11月到宜蘭輔選時，也再次強調中央執政2年多來，台灣經濟穩定，大建設也將啟動，年底選舉就是要證明政府的改革是對的、改革是重要的、改革也不能走回頭路。

網友chouvincent在PTT發文問及，蔡英文最愛講改革，但具體是什麼？他說蔡總統最常說很努力改革，但這條路很艱辛，很多民眾不懂是因為沒跟上。他疑惑除了東廠砍對手、拚選舉，到底蔡英文在改革什麼？公宅、勞檢、外交、經濟，空氣有變好嗎？

對此，網友紛紛回應表示「有阿貧富差距愈改愈大，富更富窮更窮」、「砍死軍公教」、「改革是個抽象名詞，騙選民的話術，改革分兩種，一種越改越好，一種越改越爛，看蔡是哪一種改革？」、「民進黨的荷包滿了 社會撕裂了 人民無語問天」、「酬庸倒是不少」、「改軍公教、改勞工、改國民黨，就是不改賺最多&低薪根源的慣老闆」。不過也有網友替小英說話，並表示「外交、經濟有變好 」。

另外有名網友認為，在小英執政期間，公宅全台開始加速蓋，不只是柯文哲，六都都在蓋，台中、新北、高雄也規劃不少。此外，外交其實很多進展，經濟方面的數據大於馬英九時期，國防部分，馬英九說很多年的潛艦國造終於要動作。他認為，別以為選贏了就等於對方一無是處。

(中時電子報)