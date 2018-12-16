全世界196國國旗沒有紫色？真相爆出人類惡行

圖為世界國旗 (達志影像)

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中時電子報

全球人口75億，196個國家，為何從沒出現一面「紫色國旗」？從圖片上可以看出，各國國旗最常用的就是紅色與白色，從文化、地區、語系都不一樣，卻從來沒有一個國家或王國使用紫色當代表，因為它實在太貴了，被稱為地表最貴的顏色也不為過。

國外知名知識型Youtuber「After Skool」表示，18世紀前，紫色染料比相同重量的黃金還貴，因為只有腓尼基城邦，泰爾（黎巴嫩）境內獨有的「小蝸牛」才能製成這種染料。

首先腓尼基人要將骨螺（Murex）這種蝸牛貝內的筋肉、內臟取出，加鹽淹泡三天，再蒸氣加熱，最後把鰓下腺內的分泌物剝掉、置於容器中。倒入鹽、水加熱十天後，清除表面浮垢，並使用「人尿」調整色彩深淺。

383年羅馬帝國頒布敕令，禁止民間私自貝紫染色，將紫色命名為「帝王紫」(達志)

因為做工繁複成本高昂，三磅黃金只能換一磅染料，相當於5萬6千美元(約160幾萬台幣)，383年羅馬帝國頒布敕令，禁止民間私自貝紫染色，並將紫色命名為「帝王紫」，光是生產1克的紫染料，就要弄死一萬隻蝸牛，不只貴、還殘忍。

因此，不管再有錢的國家，也無法負擔紫色國旗嚇死人的成本，畢竟國旗要印雙面，不知又要死幾萬隻蝸牛。至1856年，一名18歲英國化學家成功研究出紫色合成物，紫色衣物才得以量產，但國旗早就定型，也沒必要更改了。

(中時電子報)

Why Don't Country Flags Use The Color Purple?(翻攝自youtube)

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