NBA》魔術強生想找自己人 湖人老闆力保華頓

2018年12月16日 09:51 中時電子報 黃及人

就算湖人本季戰績開出紅盤，《ESPN》資深記者沃納洛斯基16日仍爆料，湖人籃球事務總裁魔術強生從去年2月上任以來，就一直想找自己人取代湖人總教練華頓位置，幸好湖人老闆珍妮巴斯堅持力挺華頓，讓魔術強生有點不爽！

其實今年剛開季時，湖人戰績陷入低迷，魔術強生就曾痛罵華頓執教不當，擺明不給華頓任何面子，也在暗示只要湖人戰績繼續這樣爛下去，華頓帥位很可能不保，幸好接下來華頓領軍湖人扭轉頹勢，目前更以17勝11敗位居西區第6。

「湖人的問題在於，如果他們繼續贏球，且帶很好戰績闖進季後賽，魔術強生會怎麼對待華頓？」沃神表示，「自從魔術強生接手以來，他始終希望用自己喜歡的教練執教，從季初那次痛罵華頓風波，就可明顯看出魔術強生針對華頓。」

「假如他們想要說服珍妮巴斯，必須找到一個好時機，像是湖人無緣季後賽，或連敗好幾場，」沃神強調，「珍妮巴斯很喜歡華頓，根本不太理會魔術強生建議，因為魔術強生想找一個像萊里那樣的老牌教練，華頓並不符合他的口味。」

華頓在2016年4月跟湖人簽下5年合約，其中前4年是保障合約，所以魔術強生還有得等，畢竟有了詹姆斯壓陣，湖人戰績不太可能太爛，加上魔術強生明年夏天仍想補進另一名頂級球星，這種矛盾心情，恐怕讓魔術強生不太好受。

(中時電子報)