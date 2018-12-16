影》二月河9年前訪台 這舉動讓讀者直呼好親民！

著名作家二月河。（圖/中新社資料照片）

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中時電子報
/綜合報導
二月河首訪台灣 會讀者妙語如珠

大陸知名作家凌解放，筆名「二月河」本月15日凌晨因心臟衰竭病逝，享壽73歲。他所撰寫「康熙大帝」、「雍正皇帝」、「乾隆皇帝」等帝王系列小說深受海內外讀者歡迎。回顧他曾於2009年首訪台灣時，「對台第一印象？」他說，「台灣是個非常舒適的地方，氣溫要高一點，又濕又熱」。

回顧二月河生平，1945年出生於山西昔陽，後遷居河南南陽，學歷僅高中畢業，小學、初中、高中都曾留級一年，畢業後從軍，37歲那年才轉行當作家，40歲才開始寫作，有自己獨到的思想，1984年起著手撰寫《康熙大帝》，經過4年完成全書四卷共160餘萬字，十年內又陸續完成康雍乾三朝500萬字大作，包含，3卷140餘萬字的《雍正皇帝》和6卷數百萬字的《乾隆皇帝》，出版後立刻引發轟動。

二月河曾於2009年12月15日隨河南省採購團來台灣開讀者見面會，當時也是他首次訪台，對於台灣的第一印象，他說，「台灣是個非常舒適的地方，感覺氣溫要高一點，又濕又熱」，受訪時甚至表示，行程中要偷偷到書店看他自己的書(作品)是否受台灣讀者歡迎。完全沒有大作家的架子，相當親民。

二月河曾任大陸全國人大代表，2011年的十一屆全國人大四次會議上，他遇到一位重量級讀者，時任大陸國家副主席習近平接見河南代表團，二月河在發言時自我介紹，「我是來自南陽的代表，我叫凌解放。」習近平馬上接話，「您是二月河老師吧？我看過您的書，也看過您在《百家講壇》的節目。」

不只習近平愛看二月河的著作，2014年大陸全國兩會，中紀委書記王岐山參加河南團組討論時說，「二月河的意思我聽懂了，他寫的『帝王系列』我認真看了。看了他的書，就能讀懂他。知音是什麼，知音是通過聽音樂就能聽懂作曲人想要表達什麼。」

據聞台灣政界包含李登輝、宋楚瑜、辜振甫、辜濂松、郭台銘等，不少政商高層人士都是二月河的讀者。由此可知，二月河作品在兩岸政界都有很高的知名度。

(中時電子報)

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