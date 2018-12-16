NBA》單場兩人大三元 詹皇痛宰黃蜂不給喬丹面子

詹姆斯16日拿下24分、12籃板及11助攻的本季第2次大三元。(美聯社)

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中時電子報

就算黃蜂老闆喬丹坐鎮場邊，「小皇帝」詹姆斯還是擺明不給任何面子！詹皇16日拿下24分、12籃板及11助攻的生涯第75次大三元，就連「球哥」朗佐鮑爾也摘大三元，湖人最後以128比100痛宰地主黃蜂，一吐前役又輸火箭悶氣。

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原本雙方打完上半場，湖人僅以57比50領先，但到第3節，湖人突然火力全開，單節狂轟40分，也讓黃蜂只拿17分，雙方差距轉眼擴大到30分以上，湖人總教練華頓也樂在末節讓所有主力休息，畢竟明天湖人還要作客出戰巫師。

這是湖人相隔36年以來，首次單場出現兩人摘大三元，上次是在1982年的魔術強生與「天勾」賈霸一起做到，朗佐鮑爾16日貢獻16分、10助攻與10籃板，跟詹姆斯攜手幫助湖人全隊7人得分上雙，黃蜂當然被K到灰頭土臉。

黃蜂以先前被喬丹敲頭的蒙克，替補攻下19分表現較佳，會在自家主場慘敗的主因，在於當家球星肯巴沃克徹底低迷，本季場均25.6分的沃克，16日竟然全場投13中2、僅拿4分，這種離譜的進攻表現，連帶造成黃蜂一舉崩盤。

(中時電子報)

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