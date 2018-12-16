李四川將任高雄副市長 朱立倫：人才屬於民眾的 對他有信心

2018年12月16日 10:31 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜晚間證實將找新北市副市長李四川出任高雄市副市長。對此，現任新北市長朱立倫今受訪時表示，人才是屬於所有民眾的，對高雄市民來說，李四川能當副市長，他跟準高雄市長韓國瑜都對他有信心。

朱立倫稍早表示，他和韓的共識就是對於所有民眾，現階段建設好高雄，讓高雄施政符合民眾期待。他認為，民眾投票給他們，不是為政治，而是為了做好市政工作或為民服務。他說韓選上目前最大的責任跟壓力就是做好高雄市政，而準新北市長侯友宜也是如此，朱說他作為現任新北市長會全力協助侯，作為韓的好友也有責任讓高雄市政做好。

朱立倫被問及，李四川先前被傳出要選新北市長，所以留在侯團隊會格格不入才被派去高雄。朱立倫認為不用想那麼多複雜的情況，對他們來講，人才是屬於所有民眾的，對高雄市民來說，李能當副市長，他跟韓對李四川有信心，並祝福他。

至於國民黨總統初選是否希望全民調？朱立倫強調，一切以民意為依歸，他也相信吳主席領導的中央有這樣的決心，國民黨一定會推出最符合民意、最強的候選人。

朱立倫也被問小時候志願，他說其實大家小時候都有很多志願，他說現在的志願是更努力，獲得更多民眾支持。至於被問及2020有想過要當總統嗎?朱立倫則回應「謝謝、謝謝」，便離去。

韓國瑜昨表示，李四川是南部囡仔，先在高雄受教育再去北部發展，多年來學經歷都非常完整，擔任過行政院祕書長、台北縣副縣長、新北市副市長、工務局局長，責任感非常強，對南台灣高雄有非常強烈的使命感，希望幫南台灣做一些事情。他也讃許李四川學經歷完整又有非常強的責任感、使命感，同時性格樸實，有鄉下人憨厚的個性。兩人都有共同的理想性，韓國瑜直言「我覺得這是非常棒的組合」。

(中時電子報)