福利再噴發！超級韓粉加碼 請吃萬份肉粽、滷肉飯

2018年12月16日 11:01 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、影音/ 杜宇喬 /綜合報導、影音/

祭品文接力！ 萬碗肉燥飯、千份雞排、百隻滷豬腳

2018九合一選舉，國民黨高雄市長候選人韓國瑜成功翻轉綠營長年執政的高雄市，將出任韓國瑜市府團隊的準新聞局長王淺秋今發布新聞稿表示，為慶祝韓國瑜當選市長，超級韓粉郭先生決定贊助發放5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽，將於12月23日（周日）中午12點開始在高雄市建國一路463號發放，祝賀高雄經濟再度起飛。

，回顧當選後，韓國瑜拚經濟的訴求深得民心，「韓總美食」首波受惠，韓國瑜光顧過的小吃店幾乎每家生意都強強滾；繼宅神朱學恆免費發送2萬多份雞排、彌陀區文山伯請吃4000碗虱目魚湯、府城虱目魚招待500份虱目魚湯和滷肉飯，超級韓粉郭先生再加碼，選在就職典禮前招待發送5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽，加上高雄在地財記居冷泡茶提供888瓶冷泡茶，支持韓國瑜一起拚經濟！

據指出，這位超級韓粉郭先生家住台北，經營好味鮮美食電商，長期與各地農渔民合作行銷，郭先生他對韓國瑜競選期間承諾要為農漁民外銷搶訂單非常有感，原打算在就職典禮12月25日當天在愛河旁發送1萬碗滷肉飯，象徵韓國瑜這次選舉「從一碗滷肉飯出發」的特殊意涵；不過因場地無法配合，經協調決定提前在12月23日舉辦，改為發送5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽子。

據了解，為讓大家領到熱騰騰美食，白飯由鳳山蒸飯店支援，請中央廚房製作滷肉汁，在現場加熱發放。當天貼紙豪哥、 強強滾大哥、 戽斗 、陳清茂都會到場一起同歡。郭先生歡迎所有朋友不分藍綠、男女老少都來品嘗。

(中時電子報)