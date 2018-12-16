國際中青影展受好評 安于晴余科宏獲佳績

2018年12月16日 10:59 時報周刊 吳雅媚

海王娛樂演員安于晴(圖片提供：海王天璽)

海王娛樂演員余科宏(圖片提供：海王天璽)

海王娛樂演員安于晴、余科宏受邀參加國際中青影展獲得好成績！安于晴因出演《鬼拳3》雪沫一角，受邀出席中國國際青年電影展。憑藉出色演技得到中國國際青年電影展<特別推薦 女主角>奬項！

《鬼拳3》講述的是男主涼川出生時，因極寒之體被鬼王的殘魂侵入，而被村裡的人排擠欺負，在一次與村裡的混混糾纏時，殘魂發作，失手殺死對方，無奈離開家鄉，開始流亡的生活！

作為《鬼拳》系列的又一力作，《鬼拳3》在前作的基礎上增加了許多玄幻色彩。特別是影片中加入了傳說中的「鮫人」一族，由臺灣小天后安于晴出演，以大量的特效化妝造型和後期製作加強畫面效果，為觀眾增加全新的看點。

外型酷似王力宏的新銳演員余科宏，國際中青影展評委喻台灣最具潛力新生代演員，出道早期接演多部影視作品，後出演鄭芬芬導演作品《聽說》與彭于晏、陳意涵合作漸漸嶄露頭角，一連接下公視死神少女、大愛戲劇爸爸加油，受到吳介民導演青睞受邀演出張作驥導演的作品“當愛來的時候”！

余科宏回憶過往：「非常感謝吳導當年給他很多的教導及機會！」那時影帝黃河、李千娜正式為電影茱麗葉受訓，吳介明導演安排余科宏和二位演員一同學習吸收經驗！

可惜單親家庭、環境貧困的余科宏放棄自我理想，為了生活去澳洲用勞力工作，一天接三份工，努力賺錢希望改善媽媽的生活，他笑説：我的辛苦和勞累都是值得的，因為我可以記住一切的困苦成為我在表演路上的養份！

今年回台追求夢想，不但接受口語訓練，並且深知自己比別人晚了一步，特別向陳幼芳老師學習，加強表演能力，日前受邀出席中國國際青年電影展，步上紅毯，受到影展評審委員一致認同，認為潛力無限，相較同期新人演員多了一份歷練！

(時報周刊)