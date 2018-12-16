柯家軍市府資源打選戰 陳炳甫：兄弟爬山各自努力

2018年12月16日 11:22 中時 張立勳

國民黨北市立委參選人陳炳甫（右）16日未到選區拜票選擇前往八德市場謝票，他表示，該做的不會少做。（張立勳攝）

台北市士林、大同立委補選，「柯家軍」參選人陳思宇16日出席市府活動曝光，演變成其他參選人像是在和市府打選戰，國民黨參選人議員陳炳甫不但沒有批評，反倒替陳思宇說話，他認為，每個黨都有支持者，陳思宇出身市府，市府官員給予鼓勵也無可厚非，兄弟爬山各自努力。

陳炳甫今天未到立委選區拜票，反而是到議員選區中山區八德市場謝票，引起外界好奇，陳炳甫表示，該做的不會少做，面對對手如火如荼展開掃街拜票，他在士林區完全不熟，與其掃街拜票，他是先去拜訪里長，每個人有不同的打選戰步調，剩40幾天是百米賽跑。

至於是否仍有支持者對參選反彈，陳炳甫坦言，還是有部分支持者認為不太好，反對的人分2類，心疼他剛選完議員又要參選，若能順利選上，明年又要再選，相對辛苦，另方面也有選民覺得這樣不負責任，但這2方面選民或民眾都要向他們解釋。

陳炳甫說，為什麼很多支持者指責他，但也仍願意出來的原因，在於民進黨或白色力量若取得這席立委，在立法院只是多1席，這2年來民進黨表現有點荒腔走板，但增加這1席，對整個國家、社會是沒有幫助的，由國民黨提名同志進到立院，可多一份監督力量，由於黨內沒有其他人有參選意願，這也是為何他願背負罵名參選。

由於民進黨參選人何志偉稱市長柯文哲是好友，引來柯文哲切割，外界也好奇，陳炳甫想和柯P當朋友嗎？陳炳甫說，像柯常說的「多一個敵人不如多一個朋友」，他和市長的互動，不是朋友只是認識，還稱不上朋友。

(中時 )