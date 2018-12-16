人神共憤！渣男姦人妻同事 求饒訊息還錯字連篇

渣男預謀性侵人妻女同事，還用童軍繩綑綁女方。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

實在太可惡！台中一名林姓渣男，用童軍繩綑綁、膠帶封口，性侵已婚女同事得逞，還讓對方懷孕；法院審理時，女方提出男方發的道歉訊息包括「我也沒友對妳很過分就之是意外兒以」、「珍得不是故意的如果妳娜時有配合就不會者樣了」等語為證，渣男還辯稱錯字太多不是他寫的，不過法官調閱IP位址記錄，拆穿渣男謊言，最高法院依強制性交罪判林男3年8月徒刑定讞。

這起案件發生在2012年。據蘋果報導，林男與人妻女同事交情不錯，11月某日下班後兩人一起從台中到南投去找林男的女友，當晚投宿南投一家民宿分房睡。豈料林男早就預謀侵犯，不但撞開女同事房門，還用預先備妥的童軍繩綑綁女方手腳、以膠帶貼住女方遮蓋呼救聲，性侵得逞。

女同事受辱後原選擇隱忍，但數月後發現懷孕，不得已告知丈夫，婚姻因此破裂，並罹患創傷症候群與憂鬱症

案件審理時，女方提出林男透過臉書即時通與她的對話，包括「我也沒友對妳很過分就之是意外兒以」、「珍得不是故意的如果妳娜時有配合就不會者樣了妳珍得很票亮我忍不住我珍得對不起妳」等語。

林男主張這些對話訊息都沒正確選字，跟他平時打字習慣不同。一審認定林男犯行明確，依強制性交罪判刑3年8月，林男不服上訴。

二審委請法務部透過司法互助協定，向臉書的美國總公司調閱林男和女方個人網頁相關紀錄，再委託南投縣警局比對上網的IP位址記錄，拆穿林男的狡辯，據此維持一審判決。最高院日前駁回林男上訴，全案定讞。

(中時電子報)

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