物聯網方法發送摩斯密碼 師大附中生創意競賽獲銅牌

科教館博士指導師大附中學生研發的作品《光舞密碼機》，獲得「2018年MorSensor無線感測積木創意應用設計競賽」獲得銅牌。（科教館提供）

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國立台灣科學教育館主導研發的作品《光舞密碼機》，利用物聯網傳送摩斯密碼，參加今年國家晶片中心舉辦的「2018年MorSensor無線感測積木創意應用設計競賽」獲得銅牌。

摩斯密碼在資訊傳遞歷史上扮演了重要的地位，從前的人架設電報線路，利用電波發送出摩斯密碼，在物聯網（IoT）盛行的今日，是否能利用IoT方法傳輸摩斯密碼呢？

科教館博士蘇萬生與國立師大附中李柏翰老師長期合作，通力指導師大附中學生參賽，今年由高二陳柏翰擔任隊長，以及溫非凡、高一科學班的洪軾凱三人組成「重力波隊」，利用國家晶片與設計中心的MorSensor晶片模組，經過幾個月的密集開發研究，終於開發出光舞密碼機。

他們利用MorSensor氣壓晶片加上自製的氣密式密碼機來接收氣壓變化訊號，再利用手機App程式將氣壓變化訊號轉為摩斯電碼，並且發出音頻，再經NPN(8050)電晶體放大電路以雷射光訊號發射，在接收端還原回音訊並以喇叭播出，完成神奇的摩斯密碼IoT與光傳輸之旅，這個嶄新發明是利用MorSensor來達到即時通訊與秘密遠距光傳輸。

科教館陳雪玉館長說：這項研究成果在科教館提供完美的科學場域及在蘇萬生博士技術諮詢下，終於發光發熱，除了讓學生們無窮的創意能轉化為實驗成果，更看到了傳統密碼與物聯網的技術，以及美學藝術與科技結合的無限可能！

(中時 )

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