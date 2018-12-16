黃健庭發表新書《台東不一樣》 期勉饒慶鈴續寫故事

2018年12月16日 11:26 中時 莊哲權

即將卸任的台東縣長黃健庭，15日發表新書「台東不一樣」，細數他翻轉台東的故事。（莊哲權攝）

即將卸任的台東縣長黃健庭，15日發表新書《台東不一樣》，細數執政9年來翻轉台東的故事，他也把這本書送給即將接棒的饒慶鈴，期勉她帶領台東繼續邁向國際幸福城市；饒慶鈴則允諾將全心奉獻，台東精采的故事，可以繼續寫4年。

《台東不一樣》是黃健庭繼《勇敢不一樣》後，再寫治理台東的書，他回憶9年前接任縣長時，台東貧、病相依，壽命全台最短、收入墊底，他唯一目標是讓台東人過好一點的生活，因此，他喊出口號：「把人帶進來、把東西賣出去」，現在卻成「韓流」中全台最熱門的口頭禪，其實台東早就已經做到了。

黃健庭說，在9年前剛上任時就積極推動將台東精美的好物向外推銷，辦理各項活動吸引觀光客來台東，9年來確實翻轉台東，使台東吸引百萬以上的觀光客，並一躍成為全球10大新興旅遊城市，大幅提高國際能見度，也讓台東人的存款增加到385億，縣政府的預算從120億成長到225億，台東現已邁向「國際幸福城市」。

黃健庭感謝一路來一起為台東打拚的縣府團隊，更感謝太太陳怜燕，帶領他信耶穌，幫他打空戰、打陸戰，才使台東變得不一樣；最後，黃健庭把新書送給準備接棒的饒慶鈴，黃健庭感性地說，未來的縣長要面對很多的壓力及責難，請大家不要給她太多的壓力，讓她也能堅持做對台東長遠有利的事情。

(中時 )

執政9年，台東縣長黃健庭15日發表新書「台東不一樣」，並把書送給即將接棒的饒慶鈴。（莊哲權攝）